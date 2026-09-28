Ο Γιώργος Μπαρτζώκας έκανε τις δηλώσεις του για τα 2 προσεχή παιχνίδια της Ευρωλίγκας με τον Ολυμπιακό ως γνωστόν να ταξιδεύει χωρίς τον Νίκολα Μιλουτίνοφ, αλλά με τους Μπράιαντ Ντάνστον και Τζορτζ Πάπας.

Ο Ολυμπιακός έχει μπροστά του την «διαβολοβδομάδα» της Euroleague και τα δύο παιχνίδια κόντρα σε Ζάλγκιρις (29/09) και Βίρτους (01/10) στην Μπολόνια. Λίγο πριν από την αναχώρηση των «ερυθρολεύκων» ο προπονητής της ομάδας Γιώργος Μπαρτζώκας είπε ότι «είναι δύσκολη διαδικασία: παίξαμε χθες και προχθές και ξανά αύριο σε μία έδρα που δεν είναι καθόλου εύκολη. Είναι μία ομάδα που διεκδικεί τη θέση της στα Play Offs. Χρειάζεται να κάνουμε ένα καλό παιχνίδι. Αν δεν παίξουμε καλά, πιστεύω πως θα δυσκολευτούμε πάρα πολύ».

Για το πρόγραμμα τόνισε: «Είναι 5 αγώνες σε 7 ημέρες. Για εμένα δεν είναι φυσιολογικό αυτό. Αυτή τη στιγμή είναι περισσότερο “τζόγος”. Θα πάμε να δούμε, μην γνωρίζοντας την ετοιμότητά μας.

Τώρα δεν κάναμε καμία προπόνηση, θα κάνουμε το βράδυ ένα shootaround, να δείξουμε ένα βίντεο και να παίξουμε το παιχνίδι αύριο. Αυτή είναι η κατάσταση».

Όσο για τον λόγο της απόκτησης του Μπράιαντ Ντάνστον; «Ήταν στις προπονήσεις μαζί μας και είναι σε πολύ καλή κατάσταση. Είναι για ασφάλεια γιατί χρειάζονται παίκτες, καθώς οι παίκτες δεν μπορούν να παίξουν τόσα συνεχόμενα παιχνίδια.

Θεωρούμε ότι εκτός της δεδομένης αγωνιστικής του κλάσης, είναι και μία παρουσία στα αποδυτήρια ιδιαίτερα σημαντική. Είναι πολύ ενδιαφέρον ο τρόπος που προσεγγίζει τα πράγματα και νομίζω πως θα μας βοηθήσει πολύ και στα αποδυτήρια και στο γήπεδο».

Συνέχισε λέγοντας πώς «όλα τα πράγματα είναι τι παίρνεις και τι δίνεις. Σκοράραμε 100 πόντους το παιχνίδι και είναι δύσκολο να δεχτούμε περισσότερους. Δεν αμελούμε την άμυνα.

Υπάρχουν κάποια δεδομένα στην ομάδα μας. Ο καλύτερος ριμπάουντερ στην Ευρωλίγκα, ο Μιλουτίνοφ δεν ήταν σε θέση να παίξει. Πήγαμε σε αδόκιμα σχήματα».

Για τον Μιλουτίνοφ και σε ερώτηση για το αν υπολογίζεται για αυτά τα ματς, είπε: «Νομίζω πως όχι. Ο Μιλουτίνοβ έχει μια τενοντίτιδα που τον ταλαιπωρεί και αποφασίστηκε από το ιατρικό τιμ να κάνει θεραπείες και ενδυνάμωση για να ξεπεράσει πλήρως τον τραυματισμό. Γιατί έπαιζε με πόνο και δεν μπορούσε να παίξει έτσι όπως έπρεπε».