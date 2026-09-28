Η Πορτογαλία επικράτησε με σκορ 2-1 της Νορβηγίας σε έναν αγώνα όπου ο Κριστιάνο δεν έπαιξε ούτε δευτερόλεπτο!

Απίθανο και όμως συνέβη. Στο Νορβηγία- Πορτογαλία, παιχνίδι της δεύτερης αγωνιστικής του UEFA Nations League, οι Ίβηρες νίκησαν 2-1 ωστόσο η είδηση ήταν αλλού. Ο Πορτογάλος σταρ, Κριστιάνο Ρονάλντο, δεν αγωνίστηκε ούτε λεπτό στον αγώνα! Έμεινε για πρώτη φορά χωρίς χρόνο συμμετοχής ύστερα από 18 χρόνια!

Πρόσφατα πάντως ο CR7 ρωτήθηκε αν θεωρεί πιο σημαντικό το να φτάσει τα 1.000 γκολ ή να κατακτήσει το τουρνουά του Nations League με την Πορτογαλία και ο ίδιος είπε: «Ένας στόχος είναι να πετύχουμε και τα δύο: Να φτάσω τα 1.000 γκολ και η Εθνική ομάδα να προσπαθήσει να κατακτήσει αυτό το Nations League. Είναι μια νέα εποχή με τον προπονητή Ζόρζε Ζεσούς, τον οποίο όλοι γνωρίζουμε καλά. Ελπίζω απλώς να πάνε όλα καλά για αυτόν.

Το να πετύχω το 1.000ό μου γκολ με την Εθνική ομάδα θα ήταν η κορύφωση ενός πράγματος, μιας όμορφης ιστορίας. Δεν θα ήταν το τέλος της, αλλά θα ήταν μια όμορφη ιστορία». Στη συνέχεια απέφυγε να τοποθετηθεί ξεκάθαρα για το πότε θα σταματήσει από την Εθνική.