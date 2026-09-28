Με μία σοβαρή απώλεια αναχώρησε ο Ολυμπιακός για το Κάουνας ενόψει του αγώνα της 2ης αγωνιστικής απέναντι στη Ζάλγκιρις. Ο Γιώργος Μπαρτζώκας δεν μπορεί να υπολογίζει εκ νέου στις υπηρεσίες του Νίκολα Μιλουτίνοφ.

Το πρόβλημα τενοντίτιδας που αντιμετωπίζει ο κορυφαίος σέντερ της Ευρώπης, τον θέτει εκτός μάχης για το παιχνίδι στη Zalgirio Arena, όπως ακριβώς συνέβη και στους αγώνες του Stoiximan Super Cup.

Αν και η κατάστασή του δεν προκαλεί ανησυχία, το τεχνικό επιτελείο προτίμησε να τον προστατεύσει για να μην επιβαρυνθεί περαιτέρω.

Μάλιστα, δεδομένου ότι ο Ολυμπιακός μετά το Κάουνας ταξιδεύει στη Μπολόνια για την εκτός έδρας αναμέτρηση με τη Βίρτους την Πέμπτη, ο Σέρβος σέντερ δεν θα είναι διαθέσιμος ούτε και για τον αγώνα κόντρα στους Ιταλούς.