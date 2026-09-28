Ο Ολυμπιακός προχώρησε στην επισημοποίηση της επιστροφής 2 παικτών που έχουν φορέσει ξανά την ερυθρόλευκη φανέλα και είναι οι Ντάνστον και Πάπας με τον Αμερικανό σέντερ να κάνει και τις πρώτες του δηλώσεις. .

Δύο τα come backs για τον Ολυμπιακό που ενέταξε ξανά στο δυναμικό του, τους Ντάνστον και Πάπας. Έπειτα από 11 χρόνια ο Μπράιντ Ντάνστον γύρισε στον Ολυμπιακό υπογράφοντας συμβόλαιο διάρκειας ενός έτους ενώ για έναν χρόνο έκλεισε και ο Πάπας.

Ο Αμερικανός σέντερ Μπράιαντ Ντάνστον, θα φορέσει και πάλι τη φανέλα του Ολυψπιακού ύστερα από 11 χρόνια και την διετία 2013-2015. Μετά την θητεία του στον Ολυμπιακό, ο 40χρονος σέντερ αγωνίστηκε κατά σειρά σε Εφές, Βίρτους, Ζάλγκιρις και μέχρι πρότινος στην Αρμάνι Μιλάνο. Και Ντάνστον αλλά και ο Πάπας είχαν πάρει μέρος στην προετοιμασία του Ολυμπιακού.

Ο Ντάνστον ήταν που ακολούθησε την αποστολή του Ολυμπιακού που αναχώρησε για το Κάουνας ενόψει του αγώνα της Τρίτης (29/09, 20:00) με την Ζάλγκιρις και έκανε και τις πρώτες του δηλώσεις μετά την επιστροφή του. Πιο αναλυτικά:

Για την επιστροφή του: «Άρχισα την προετοιμασία με την ομάδα. Έμειναν σε φόρμα και όποια επιλογή είχα ήθελα να την πάρω. Θέλω να φέρω ενέργεια, εμπειρία, να βοηθήσω τα παιδιά στα αποδυτήρια, να είμαι μια επιπλέον φωνή από τον πάγκο στους υπόλοιπους. Θέλω να είμαι ο άνθρωπος που θα βοηθάει με την παρουσία του.

Είμαι ενθουσιασμένος με την ομάδα, υπάρχει ταλέντο και παίκτες με πολλές δυνατότητες. Θα είναι μια συναρπαστική σεζόν. Εγώ θέλω να βγω στο παρκέ και να παίξω αυτό είναι στο μυαλό μου. Δεν σκέφτομαι τι λένε για ηλικίες».

Για την Ζάλγκιρις: «Η Ζαλγκίρις είναι μια ομάδα με ταλαντούχους παίκτες που θέτουν τον ρυθμό στο παρκέ.

Ο Βαλαντσιούνας έπαιξε εξαιρετικά. Έχει παίξει στο ΝΒΑ έχει πολύ ταλέντο και είναι εξαιρετικούς σέντερ».

Για την πιθανή απόκτηση του ελληνικού διαβατηρίου: «Ελπίζω, να πάρω ελληνικό διαβατήριο .Έχω παντρευτεί γυναίκα που είναι από την Ελλάδα, έχω δύο παιδιά.

Ωστόσο, δεν είμαι υπεύθυνος για αυτή τη διαδικασία, αλλά θα ήταν λογικό να το πάρω (λογικό να γίνει)».