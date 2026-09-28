Σε δύο γνώριμες λύσεις στράφηκε ο Ολυμπιακός για την ενίσχυση του ρόστερ του, ανακοινώνοντας μέσα στην ίδια ημέρα τις επιστροφές των Μπράιαντ Ντάνστον και Τζορτζ Πάπας.

Ο Αμερικανός σέντερ γυρίζει στον Πειραιά ύστερα από 11 χρόνια, έχοντας φορέσει τα ερυθρόλευκα από το 2013 έως το 2015, ενώ ο Ελληνοαμερικανός γκαρντ επιστρέφει δύο χρόνια μετά την αποχώρησή του από την ομάδα. Αμφότεροι υπέγραψαν συμβόλαια διάρκειας ενός έτους.

Αξίζει να σημειωθεί πως ο Ντάνστον έχει ήδη κινήσει τις διαδικασίες για να πάρει ελληνικό διαβατήριο.

«Ελπίζω, είμαι παντρεμένος με Ελληνίδα εδώ και οκτώ χρόνια, έχω δύο παιδιά που είναι Έλληνες, οπότε έχει λογική. Όμως δεν είμαι υπεύθυνος γι’ αυτό», τόνισε ο 40χρονος σέντερ.

📝 Η ΚΑΕ Ολυμπιακός ανακοινώνει την απόκτηση του Μπράιαντ Ντάνστον! Καλώς όρισες και πάλι στο λιμάνι Μπράιαντ! #OlympiacosBC #WeAreOlympiacos #TogetherWeFight https://t.co/eiPymH1hVE — Olympiacos B.C. (@Olympiacos_BC) September 28, 2026

Ο Πάπας σχολίασε κάτω από την ανάρτηση του Ολυμπιακού στο Instagram, λέγοντας: «Στο σπίτι μου». Ο 28χρονος γκαρντ την περασμένη περίοδο αγωνίστηκε σε Μαρούσι και Πανιώνιο και το περασμένο καλοκαίρι συμμετείχε στην προετοιμασία της ομάδας και υπέγραψε για να ενισχύσει τον κορμό για τις εγχώριες διοργανώσεις, είχε αγωνιστεί στον Ολυμπιακό την διετία 2022-2024.