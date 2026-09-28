Η Ελλάδα έκανε το μεγάλο βήμα στο Άουγκσμπουργκ, επικρατώντας 1-0 της Γερμανίας και μπαίνοντας στην 3η αγωνιστική του Nations League από την κορυφή του Β’ ομίλου της League A.

Με έξι βαθμούς, η ομάδα του Ιβάν Γιοβάνοβιτς έχει πλέον μπροστά της μια σημαντική ευκαιρία που ξεπερνά τα όρια της φετινής διοργάνωσης.

Η πρώτη δυάδα του ομίλου οδηγεί στα προημιτελικά, όπου η Ελλάδα θα δώσει δύο αγώνες απέναντι σε ομάδα από τους άλλους ομίλους της League A. Αν τερματίσει πρώτη, θα αντιμετωπίσει μία από τις δεύτερες, ενώ αν ολοκληρώσει τη φάση των ομίλων στη δεύτερη θέση, θα βρει απέναντί της μία από τις πρωτοπόρους. Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί μετά την ολοκλήρωση της φάσης των ομίλων.

Τα πρώτα παιχνίδια των προημιτελικών θα διεξαχθούν στις 25-27 Μαρτίου 2027 και οι ρεβάνς στις 28-30 Μαρτίου. Η πρόκριση οδηγεί στο Final Four, που είναι προγραμματισμένο για τις 9-13 Ιουνίου 2027, με την έδρα να επιλέγεται μεταγενέστερα μεταξύ των συμμετεχουσών ομάδων. Η τελική φάση θα περιλαμβάνει δύο ημιτελικούς, μικρό τελικό και μεγάλο τελικό.

Τα οφέλη, όμως, αρχίζουν ακόμη νωρίτερα. Η παρουσία στα προημιτελικά εξασφαλίζει στην Ελλάδα παραμονή στη League A και στην επόμενη διοργάνωση του Nations League, το 2028-29. Παράλληλα, η «γαλανόλευκη» θα βρίσκεται στο πρώτο γκρουπ δυναμικότητας στην κλήρωση των προκριματικών του Euro 2028, αποφεύγοντας έτσι ορισμένα από τα μεγαλύτερα ονόματα της ευρωπαϊκής ηπείρου.

Για μια Εθνική που θέλει να επιστρέψει σε τελική φάση μεγάλης διοργάνωσης μετά το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2014, το διπλό στη Γερμανία μπορεί να αποτελέσει σημείο καμπής.

Το αναλυτικό καλεντάρι του Nations League

1η αγωνιστική: 24-26 Σεπτεμβρίου 2026

2η αγωνιστική: 27-29 Σεπτεμβρίου 2026

3η αγωνιστική: 30 Σεπτεμβρίου-3 Οκτωβρίου 2026*

4η αγωνιστική: 4-6 Οκτωβρίου 2026

5η αγωνιστική: 12-14 Νοεμβρίου 2026

6η αγωνιστική: 15-17 Νοεμβρίου 2026



Προημιτελικά και playoffs προβιβασμού/υποβιβασμού League A/B και League B/C

1ος αγώνας: 25-27 Μαρτίου 2027

2ος αγώνας: 28-30 Μαρτίου 2027

Playoffs League C/D

23-28 Μαρτίου 2027

Final Four

1ος ημιτελικός: 9 Ιουνίου 2027

2ος ημιτελικός: 10 Ιουνίου 2027

Μικρός τελικός: 13 Ιουνίου 2027

Μεγάλος τελικός: 13 Ιουνίου 2027

Το πρόγραμμα και τα αποτελέσματα της Εθνικής Ελλάδας στο Nations League

Σερβία – Ελλάδα 1-2

Γερμανία – Ελλάδα 0-1

01/10 Ελλάδα – Ολλανδία 21:45 (Τούμπα)

04/10 Ελλάδα – Γερμανία 21:45 (Τούμπα)

13/11 Ολλανδία – Ελλάδα 21:45

16/11 Ελλάδα – Σερβία 21:45 (Πανθεσσαλικό Στάδιο)



Το πρόγραμμα και τα αποτελέσματα του Β’ Ομίλου της League A

1η αγωνιστική

Σερβία – Ελλάδα 1-2

Ολλανδία – Γερμανία 1-1

2η αγωνιστική

Σερβία – Ολλανδία 1-2

Γερμανία – Ελλάδα 0-1

3η αγωνιστική

01/10 21:45 Γερμανία – Σερβία

01/10 21:45 Ελλάδα – Ολλανδία

4η αγωνιστική

04/10 21:45 Ελλάδα – Γερμανία

04/10 21:45 Ολλανδία – Σερβία

5η αγωνιστική

13/11 21:45 Σερβία – Γερμανία

13/11 21:45 Ολλανδία – Ελλάδα



6η αγωνιστική

16/11 21:45 Γερμανία – Ολλανδία

16/11 21:45 Ελλάδα – Σερβία