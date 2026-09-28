

Η Ιρλανδία επικράτησε 3-0 του Ισραήλ, σε μια αναμέτρηση που είχε προκαλέσει έντονο ενδιαφέρον πριν από τη σέντρα, και πήρε μια εμφατική νίκη στο Nations League. Το παιχνίδι είχε βρεθεί στο επίκεντρο, καθώς είχαν εκφραστεί ακόμη και σκέψεις για μποϊκοτάζ από την ιρλανδική πλευρά, ενώ ο Γκάβιν Μπαζουνού δεν αγωνίστηκε, με τον Τζίμι Νταν να δηλώνεται ως τρίτος τερματοφύλακας.

Το σκορ είχε διαμορφωθεί από το 25ο λεπτό, όταν ο αρχηγός της Ιρλανδίας, Τζακ Μόιλαν, πέτυχε το τρίτο γκολ της ομάδας του. Στον πανηγυρισμό του, ο Ιρλανδός διεθνής φίλησε το μαύρο περιβραχιόνιο που φορούσε στο μπράτσο του, σε μια συμβολική κίνηση στη μνήμη των θυμάτων στη Γάζα.