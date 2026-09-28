Η ιστορική νίκη της Ελλάδας στη Γερμανία άλλαξε τα δεδομένα στον όμιλο του Nations League και πλέον η πρόκριση στα προημιτελικά βρίσκεται πιο κοντά από ποτέ. Ο υπερυπολογιστής του Football Meets Data δίνει στην Εθνική 81,4% πιθανότητες να τερματίσει στις δύο πρώτες θέσεις, ενώ μόλις 5,9% να οδηγηθεί στα play-offs υποβιβασμού.

Η Ελλάδα έχει πλέον πανηγυρίσει δύο σπουδαία εκτός έδρας «διπλά», απέναντι σε Σερβία και Γερμανία, και από τον αρχικό στόχο της παραμονής στην πρώτη κατηγορία έχει περάσει στη διεκδίκηση μιας θέσης στους «8».

Παράλληλα, οι πιθανότητες για την κορυφή φτάνουν το 41,8%, ενώ για τη δεύτερη θέση το 39,6%. Η Ολλανδία έχει πλέον τον πρώτο λόγο, όμως τα δύο μεταξύ τους παιχνίδια αναμένεται να κρίνουν σε μεγάλο βαθμό την τελική κατάταξη.