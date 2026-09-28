Η Ίντερ Μαϊάμι λύγισε με 2-1 από την Κολόμπους, παρά το γεγονός ότι ο Λιονέλ Μέσι έδωσε ξανά το δικό του σόου. Ο Αργεντινός σταρ άνοιξε το σκορ στο 33ο λεπτό με εντυπωσιακή απευθείας εκτέλεση φάουλ, όμως η ομάδα του δεν κατάφερε να κρατήσει το προβάδισμα και δέχθηκε το γκολ της ήττας στο ένατο λεπτό των καθυστερήσεων.

Για την Ίντερ Μαϊάμι αυτή ήταν η πέμπτη ήττα στη σεζόν, έχοντας παράλληλα 12 νίκες και 10 ισοπαλίες, που τη διατηρούν στην τρίτη θέση.

Ο Μέσι, πάντως, συνεχίζει να γράφει τη δική του ιστορία. Με τέσσερα γκολ από απευθείας φάουλ στα τελευταία επτά παιχνίδια του, βρίσκεται πλέον μόλις δύο μακριά από το ρεκόρ των 78 τερμάτων του Μαρσελίνο Καριόκα.