Η μεγάλη νίκη της Ελλάδας απέναντι στη Γερμανία προκάλεσε έντονο αντίκτυπο και εκτός συνόρων, με τον Μπαστιάν Σβαϊνστάιγκερ να ασκεί σκληρή κριτική στη «Νασιοναλμανσάφτ» και παράλληλα να ξεχωρίζει την ποιότητα της ελληνικής ομάδας.

Ο παλαίμαχος Γερμανός διεθνής στάθηκε ιδιαίτερα στους Καρέτσα, Τζόλη και Παυλίδη, χαρακτηρίζοντάς τους παίκτες που μπορούν να κάνουν τη διαφορά, ενώ εξέφρασε την ελπίδα ο Γιούργκεν Κλοπ να δημιουργήσει μια ομάδα που θα αποδίδει το ποδόσφαιρο που πρεσβεύει. «Δεν είμαστε πια κορυφαία ομάδα. Είμαστε τώρα απλώς μια μεσαία ομάδα. Δεν έχουμε πλέον παίκτες που κάνουν τη διαφορά. Ακόμα και η Ελλάδα έχει τον Καρέτσα, τον Τζόλη, τον Παυλίδη, για μένα αυτοί είναι παίκτες που κάνουν τη διαφορά.

Ελπίζω ο Γιούργκεν Κλοπ να καταφέρει να χτίσει μια ομάδα που μπορεί να παίξει το ποδόσφαιρο του Κλοπ»

Η επιτυχία της Εθνικής έφτασε μέχρι και τις ΗΠΑ, με τον αναλυτή του CBS Μίχαελ Λαχούντ να χαρακτηρίζει την Ελλάδα ανερχόμενη δύναμη στο ευρωπαϊκό και παγκόσμιο ποδόσφαιρο.

Το μήνυμά του ήταν ξεκάθαρο και χωρίς περιστροφές: ««Είναι μια ανερχόμενη δύναμη, είναι μια αναπτυσσόμενη παρουσία στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο και στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο. Μην υποτιμάτε την Ελλάδα».