«Χρυσή γενιά». Ο Γιούργκεν Κλοπ έδωσε τον χαρακτηρισμό και οι διεθνείς του Ιβάν Γιοβάνοβιτς φροντίζουν παιχνίδι με το παιχνίδι να του δίνουν υπόσταση. Η Εθνική Ελλάδας πέτυχε στο Άουγκσμπουργκ μια ακόμη ιστορική εκτός έδρας νίκη, αυτή τη φορά απέναντι στη Γερμανία, επιβεβαιώνοντας ότι η νέα της εποχή δεν αποτελεί απλώς μια καλή παρένθεση.

Μέσα σε δύο χρόνια, η Ελλάδα έχει πανηγυρίσει διπλά στο Γουέμπλεϊ, στο Χάμπντεν Παρκ, στη Σερβία και πλέον στη Γερμανία, ενώ έσπασε και την αρνητική παράδοση απέναντι στη Φινλανδία. Το μοτίβο είναι πλέον ξεκάθαρο. Η Εθνική δεν περιμένει τις συγκυρίες. Διεκδικεί τα μεγάλα παιχνίδια και παίρνει αποτελέσματα.

Στο Άουγκσμπουργκ δεν έκλεψε τη νίκη. Πίεσε, κέρδισε μονομαχίες, αμύνθηκε με συνέπεια και έψαξε μεθοδικά το γκολ. Ο Κουρμπέλης, με ένα εκπληκτικό τελείωμα, έβαλε την υπογραφή του σε ακόμη μία μεγάλη βραδιά και απάντησε μέσα στο γήπεδο στην έντονη κριτική που έχει δεχθεί.

Με τον Γιοβάνοβιτς η Ελλάδα ξαναβρίσκει την ταυτότητά της. Και πλέον κοιτάζει ψηλότερα, με το βλέμμα στραμμένο στις μεγάλες διοργανώσεις και στις ακόμη μεγαλύτερες διακρίσεις.