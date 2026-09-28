Ο Ολυμπιακός σήκωσε για πέμπτη διαδοχική χρονιά το Super Cup και αποφάσισε να το γιορτάσει μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες. Μετά τη νίκη επί του ΠΑΟΚ στον τελικό με 101-96, η «ερυθρόλευκη» ΚΑΕ έδωσε συνέχεια στους πανηγυρισμούς με έναν απρόσμενο πρωταγωνιστή.

Αυτή τη φορά δεν υπήρξε η καθιερωμένη «καλημέρα», αλλά ένα ξεχωριστό «καλό ξημέρωμα». Ο Εβάν Φουρνιέ πήρε το μικρόφωνο από τον Τέντι Σουίμς και ανέλαβε ρόλο τραγουδιστή, ερμηνεύοντας το «Lose Control».

Ο Γάλλος σταρ άφησε για λίγο το μπάσκετ, έδειξε το μουσικό του ταλέντο και πρόσφερε ακόμη μία απολαυστική στιγμή στους φίλους του Ολυμπιακού.

Και επειδή η εικόνα έμοιαζε σχεδόν απίστευτη, οι «ερυθρόλευκοι» φρόντισαν να το ξεκαθαρίσουν με τον δικό τους τρόπο: δεν ήταν Α.Ι.