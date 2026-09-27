Ευχάριστα είναι τα νέα για τον Παναθηναϊκό σε ό,τι αφορά τον Σωτήρη Κοντούρη, καθώς η μαγνητική που έκανε έδειξε ότι έχει ένα αιμάτωμα και θα πρέπει να μείνει εκτός δράσης για περίπου 10 μέρες.

Ο 21χρονος χαφ ήταν βασικός το Σάββατο (26/9) στον αγώνα της Εθνικής Ελπίδων με τη Γεωργία, στο 26ο λεπτό όμως αποχώρησε λόγω τραυματισμού. Ο Κοντούρης ένιωσε ενοχλήσεις στο γόνατο, το οποίο πρήστηκε, με αποτέλεσμα στις τάξεις των «πράσινων» να υπάρξει ανησυχία.

Την Κυριακή (27/9), τελικά, ο 21χρονος μέσος ήρθε στην Αθήνα και έκανε μαγνητική, η οποία έδειξε ότι δεν έχει υποστεί κάποια ζημιά και δεν θα χρειαστεί να μείνει εκτός δράσης για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Ο Κοντούρης έχει απλά ένα αιμάτωμα στο γόνατο, οπότε θα επιστρέψει σε κανονικές προπονήσεις σε περίπου δέκα μέρες, πράγμα που σημαίνει ότι θα απουσιάσει από τα επόμενα δύο παιχνίδια της Εθνικής Ελπίδων.