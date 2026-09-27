Ο ΠΑΟΚ προκρίθηκε στον τελικό του Σούπερ Καπ αποκλείοντας τον Παναθηναϊκό με τρίποντο του Τσέντι Όσμαν στην εκπνοή και η ΚΑΕ ανέβασε στο Youtube το βίντεο με όσα κατέγραψε η κάμερά της.

Αν οι «ασπρόμαυροι» χρειάζονταν ένα μεγάλο αποτέλεσμα για να… φωνάξουν σε όλους ότι επέστρεψαν, ότι είναι έτοιμοι για να πρωταγωνιστήσουν και να μπουν σε μια νέα εποχή, το πέτυχαν κόντρα στους «πράσινους» στο Περιστέρι.

Η νίκη στον ημιτελικό του Σούπερ Καπ με το buzzer beater τρίποντο του Όσμαν έχει προκαλέσει ενθουσιασμό στις τάξεις των οπαδών και όλοι πιστεύουν στη δουλειά του Αντρέα Τρινκιέρι και των παικτών του.

Μία μέρα μετά τη μεγάλη νίκη, η ΚΑΕ ανέβασε στο κανάλι της στο Youtube όσα κατέγραψε η κάμερά της, από την άφιξη της ομάδας στην Αθήνα μέχρι και τους έξαλλους πανηγυρισμούς μετά το τρίποντο του Όσμαν κόντρα στην πρώην ομάδα του.