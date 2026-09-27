Για τρίτη φορά τη φετινή σεζόν ο Ιβάν Σαββίδης έδωσε το παρών στην προπόνηση του ΠΑΟΚ, στην οποία πήραν κανονικά μέρος οι Τομ Λουσέ και Παντελής Χατζηδιάκος, έχοντας ξεπεράσει τα προβλήματα που τους ταλαιπωρούσαν.

Οι «ασπρόμαυροι» συνεχίζουν, παρά τις απουσίες των διεθνών παικτών, τη δουλειά τους για να παρουσιαστούν ακόμη καλύτεροι στην επανέναρξη του πρωταθλήματος και ο ιδιοκτήτης της ΠΑΕ είναι συνεχώς δίπλα τους.

Ο Σαββίδης πήγε στις εγκαταστάσεις της Νέας Μεσημβρίας την Κυριακή (27/9) για να παρακολουθήσει την προπόνηση και είχε την ευκαιρία να τα πει από κοντά τόσο με τον Λέο Μάτος όσο και με τον Αλέσιο Λίσι.

Είναι η τρίτη φορά από την αρχή της σεζόν που ο διοικητικός ηγέτης του ΠΑΟΚ βρέθηκε στην προπόνηση της ομάδας, στέλνοντας έτσι μήνυμα στήριξης σε όλους, ενώ συνεχάρη τον προπονητή και τους παίκτες για τα θετικά αποτελέσματα στους τελευταίους αγώνες πριν τη διακοπή του πρωταθλήματος.

Από εκεί και πέρα, ο Λίσι είδε με χαρά τους Λουσέ και Χατζηδιάκο να ακολουθούν το κανονικό πρόγραμμα καθώς ξεπέρασαν τα προβλήματα που τους ταλαιπωρούσαν και υπολογίζει ξανά σε αυτούς.