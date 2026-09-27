Ο Χουάντσο Ερνανγκόμεθ ταλαιπωρείται από μυικό σπασμό στον δεξιό προσαγωγό και η συμμετοχή του στους αγώνες του Παναθηναϊκού με τη Βιλερμπάν και τη Μακάμπι Τελ Αβίβ είναι αμφίβολη.

Οι «πράσινοι» ηττήθηκαν το Σάββατο (26/9) από τον ΠΑΟΚ στον ημιτελικό του Σούπερ Καπ, έχοντας παραταχθεί χωρίς τους Κέντρικ Ναν, Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις, Κώστα Σλούκα και Μουσταφά Φαλ. Τέσσερις σημαντικές απουσίες που ενδέχεται να γίνουν πέντε στα δύο παιχνίδια που ακολουθούν για τη Euroleague.

Κατά τη διάρκεια του αγώνα με τον ΠΑΟΚ ο Ερνανγκόμεθ ένιωσε ενοχλήσεις και την Κυριακή (27/9) υποβλήθηκε σε εξετάσεις στο «ΥΓΕΙΑ», οι οποίες έδειξαν μυικό σπασμό στον δεξιό προσαγωγό. Αυτό σημαίνει πως ο Ισπανός φόργουορντ είναι αμφίβολος για τους αγώνες με Βιλερμπάν και Μακάμπι, στην πρώτη «διαβολοβδομάδα» της φετινής Euroleague.

Η κατάσταση του Χουάντσο, ο οποίος ήθελε να συνεχίσει να αγωνίζεται στο ματς με τον ΠΑΟΚ παρά τις ενοχλήσεις, για να βοηθήσει την ομάδα του, θα επανεκτιμάται καθημερινά από το ιατρικό επιτελείο του Παναθηναϊκού.