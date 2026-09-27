Οι εξελίξεις στο ευρωπαϊκό μπάσκετ μπορεί να είναι ραγδαίες καθώς το NBA κατέθεσε επίσημη πρόταση για την εξαγορά της Euroleague, οι ομάδες-μέτοχοι της οποίας θα συνεδριάσουν στο Κόμο στις 5 Οκτωβρίου και θα κληθούν να πάρουν τη σημαντικότερη απόφαση.

Το NBA έχει αποφασίσει να επενδύσει στο ευρωπαϊκό μπάσκετ και εδώ και πάρα πολύ καιρό είναι γνωστό το πλάνο για τη δημιουργία νέας λίγκας, του NBA Europe, από κοινού με τη FIBA. Στη συνέχεια έγινε γνωστή η διάθεση συνεργασίας με τη Euroleague και τώρα φτάσαμε στην πρόταση για την εξαγορά της.

Μια πρόταση που κατατέθηκε με κάθε επισημότητα από τους Αμερικανούς, οι οποίοι φέρονται να προσφέρουν πάρα πολλά λεφτά στις ομάδες που συμμετέχουν στη Euroleague, προκειμένου να γίνει δεκτή η πρόταση. Και το αν θα γίνει ή όχι δεκτή, θα φανεί το διήμερο 5-6 Οκτωβρίου, όταν οι μέτοχοι της λίγκας θα συνεδριάσουν στο Κόμο.

Εκεί θα αναλυθούν όλα τα δεδομένα και οι ομάδες-μέτοχοι θα κληθούν να ψηφίσουν για την πρόταση του NBA και για το αν θα γίνει ή όχι δεκτή. Περισσότερα δεν έχουν γίνει γνωστά προς το παρόν, καθώς υπάρχει και η ρήτρα εμπιστευτικότητας των μετόχων της Euroleague, το NBA όμως γνωστοποίησε τις προθέσεις του με αυτή την πρόταση και περιμένει την απάντηση.