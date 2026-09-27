Πάει και για Μοτιεγιούνας

Ο ΠΑΟΚ έστειλε μήνυμα προς όλους με τη νίκη επί του Παναθηναϊκού και ετοιμάζει νέα βόμβα. Μεταγραφική. Ο Μυστακίδης έχει τρελαθεί με τον ενθουσιασμό του κόσμου, βλέπει ότι τα λεφτά του θα πιάσουν τόπο και ετοιμάζεται να κάνει δώρο στον Τρινκιέρι τον Ντονάτας Μοτιεγιούνας. Ο 36χρονος Λιθουανός σέντερ με θητεία ετών στο NBA ήταν από το 2021 στη Μονακό, πέρυσι έπαιξε στον Ερυθρό Αστέρα και είναι πολύ ψηλά στη λίστα του δικεφάλου του βορρά που θέλει να ενισχυθεί κι άλλο αποκτώντας έναν σέντερ. Στη λίστα του Τρινκιέρι υπάρχουν κι άλλα ονόματα, όπως αυτό του Γιούρτσεβεν, με τον Μυστακίδη να περιμένει απλά την τελική εισήγηση του προπονητή για να κλείσει τον παίκτη που θα του ζητήσει μεγαλώνοντας κι άλλο τον ενθουσιασμό.

Έρχεται η ανακοίνωση

Οι οπαδοί του ΠΑΟΚ πάντως θα έχουν σύντομα ακόμη έναν λόγο για να πανηγυρίσουν και δεν θα είναι μεταγραφικός. Όπως λένε στη Θεσσαλονίκη, ο Μυστακίδης ετοιμάζει μεγάλες ανακοινώσεις για το επόμενο διάστημα και μία εξ αυτών θα αφορά τη Euroleague. Οι άνθρωποι της λίγκας έχουν πειστεί ότι ο δικέφαλος του βορρά έχει πλέον τη δυναμική, μετά την είσοδο Μυστακίδη, όχι απλά για να συμμετέχει στη διοργάνωση αλλά για να πρωταγωνιστήσει και είναι δεδομένο ότι από τη νέα σεζόν ο ΠΑΟΚ θα είναι ομάδα της Euroleague. Και τυπικά δηλαδή, γιατί αγωνιστικά θα είναι από φέτος. Η επίσημη ανακοίνωση δεν θα αργήσει και από τη στιγμή που θα γίνει αυτό θα ακολουθήσει ένας χαμός από τους μάνατζερ παικτών που θα θέλουν να κάνουν δουλειές με τον Μυστακίδη.

Σίγουρη η μεταγραφή

Στον Παναθηναϊκό δεν τα βάφουν μαύρα για την ήττα στον ημιτελικό του Σούπερ Καπ, ετοιμάζονται όμως για μεταγραφή. Είναι γνωστό εδώ και μέρες ότι ο Ομπράντοβιτς επιθυμεί την απόκτηση ενός σέντερ καθώς βλέπει, ειδικά τώρα που ο Φαλ είναι εκτός δράσης, ότι υπάρχει θέμα κάτω από τη ρακέτα. Όσο ανεβασμένος κι αν είναι ο Λεσόρ σε σχέση με την περασμένη σεζόν. Μετά την ήττα από τον ΠΑΟΚ, όπου υπήρξε ξανά πρόβλημα στα ριμπάουντ, ο Ομπράντοβιτς έχει πειστεί οριστικά ότι χρειάζεται ακόμη ένας σέντερ και ο Γιαννακόπουλος περιμένει να του υποδειχθεί ο στόχος για να τον κλείσει. Μένει να φανεί αν θα γίνει κίνηση για παίκτη από το NBA ή αν θα αποκτηθεί παίκτης από την Ευρώπη, παίκτης που ξέρει τη Euroleague και δεν θα χρειαστεί πολύ χρόνο προσαρμογής.

Δεν βιάζονται

Στην Τουρκία γράφουν συνεχώς για τον Εντιαγέ και την επικείμενη αγορά του από τον ΠΑΟΚ, στη Θεσσαλονίκη όμως δεν βιάζονται. Ο Σενεγαλέζος επιθετικός όντως έχει ενθουσιάσει τους ανθρώπους της ομάδας με τις πρώτες εμφανίσεις του και ο Αλέσιο Λίσι με τους συνεργάτες του πιστεύουν πως μπορεί να δώσει πάρα πολλά στην ομάδα. Αυτό όμως δεν σημαίνει πως θα γίνει άμεσα χρήση της οψιόν αγοράς του για 4 εκατ. ευρώ. Ενθουσιασμός υπάρχει, για το ξεκίνημα του Εντιαγέ, όχι και βιασύνη όμως. Στον ΠΑΟΚ θα περιμένουν πολύ πριν πάρουν την οριστική απόφασή τους, υπολογίζοντας και το γεγονός ότι είναι δανεικός με οψιόν αγοράς και ο Μπάνζα, τον οποίο επίσης πιστεύουν πολύ οι ασπρόμαυροι. Μοιάζει δύσκολο όμως να αποκτηθούν και οι δύο, να ενεργοποιηθούν και οι δύο οψιόν. Γι’ αυτό και δεν θα βιαστούν πριν πάρουν την οριστική απόφασή τους.

Αγγλία – Ισπανία όπως Βόλος – ΑΕΚ

Ο αγώνας της Αγγλίας με την Ισπανία στο Nations League δεν πέρασε απαρατήρητος από τους ανθρώπους της ΑΕΚ. Ούτε από αυτούς της ΕΠΟ και της ΚΕΔ. Ο λόγος; Το πέναλτι που πήρε η Αγγλία -και το οποίο έχασε ο Κέιν- είναι ίδιο με αυτό που πήρε η Ένωση στο ματς με τον Βόλο και για το οποίο ξεσηκώθηκε ο Μπέος, φτάνοντας στο σημείο να κάνει καταγγελία και να μιλάει για στοιχηματισμό πολλών εκατ. ευρώ, ενδεχομένως με συμμετοχή και των Τζήλου και Πολυχρόνη. Ακριβώς ίδια φάση και ίδια απόφαση από τους διαιτητές, με τους ανθρώπους της Ένωσης να στέκονται σε αυτό. Θα έχει ενδιαφέρον πάντως να δούμε τι θα πει η ΚΕΔ, ο Λανουά δηλαδή, κάποια στιγμή για αυτή τη φάση, βλέποντας και τη γραμμή της UEFA για ανάλογες περιπτώσεις.