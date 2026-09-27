Ο ΠΑΟΚ έκανε τη μεγάλη έκπληξη απέναντι στον Παναθηναϊκό, με τον Τζέντι Όσμαν να πετυχαίνει τρίποντο στην εκπνοή και να χαρίζει στον «Δικέφαλο» μια τεράστια νίκη και την πρόκριση στον τελικό του Super Cup! Ο Τούρκος φόργουορντ ήταν ο πρώτος σκόρερ των νικητών με 18 πόντους και 6 ριμπάουντ, ενώ έδειξε στο δεύτερο ημίχρονο την προσωπικότητά του και τα ηγετικά του χαρακτηριστικά.

Πώς όμως ένας από τους κορυφαίους παίκτες του Παναθηναϊκού τα τελευταία δύο χρόνια, βρέθηκε χθες να «σκοτώνει» το Τριφύλλι με την φανέλα του ΠΑΟΚ; Έφυγε μόνος του για τα χρήματα ή κάποιος τον… έδιωξε;

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