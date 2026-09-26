Σε ένα εκπληκτικό παιχνίδι με συνεχείς ανατροπές, η παγκόσμια πρωταθλήτρια Ισπανία νίκησε με 3-2 την Αγγλία στο Γουέμπλεϊ, για την 1η αγωνιστική της League A του Nations League.

Ο αγώνας άρχισε με γκολ, καθώς μόλις στο 2ο λεπτό ο Γκουέχι έκανε λάθος και ο Γιαμάλ είπε «ευχαριστώ» κάνοντας το 0-1. Οι Ίβηρες είχαν στη συνέχεια ευκαιρία με τον Φεράν για να κάνουν το 0-2, δεν το έκαναν όμως και πριν ολοκληρωθεί το πρώτο ημίχρονο οι Άγγλοι κατάφεραν να κάνουν την ανατροπή.

Στο 36′ ο Γκόρντον βγήκε τετ α τετ και πλάσαρε σωστά για το 1-1, για να ακολουθήσει στο 40′ το 2-1 από την κεφαλιά του Κέιν και με τον Κουκουρέγια να μπαίνει στη φάση αλλά να μην καταφέρνει να απομακρύνει.

Στο 54′ τα «Τρία Λιοντάρια» είχαν μεγάλη ευκαιρία για να κάνουν το 3-1 και να αγκαλιάσουν τη νίκη καθώς κέρδισαν πέναλτι αλλά ο Κέιν γλίστρησε και έστειλε τη μπάλα στο δοκάρι, με το σκορ να παραμένει 2-1 και την Ισπανία να αντιδράει κάνοντας και αυτή ανατροπή.

Στο 60′ ο Μπαένα με πολύ ωραίο πλασέ έστειλε τη μπάλα στα δίχτυα για το 2-2 και στο 74′ ήταν η σειρά του Ογιαρθάμπαλ να σκοράρει, με ωραίο… σκάψιμο, γράφοντας το 2-3, το οποίο ήταν και το τελικό αποτέλεσμα.

Τσεχία – Κροατία 1-2

Στο άλλο παιχνίδι του ομίλου, η Τσεχία υποδέχθηκε την Κροατία και το πρώτο ημίχρονο ολοκληρώθηκε χωρίς γκολ, με το ξεκίνημα του δεύτερου όμως, στο 47′, ο Μόντριτς με ωραία ενέργεια έκανε το 0-1. Οι γηπεδούχοι απάντησαν στο 54′ με τον Κάραμπετς που έκανε το 1-1, στο 77′ όμως ο Μπούντιμιρ σκόραρε για το 1-2 και έδωσε τη νίκη στην Κροατία.