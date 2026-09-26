Με τον Όσμαν να ευστοχεί στο τελευταίο σουτ του αγώνα κόντρα στην πρώην ομάδα του, ο ΠΑΟΚ νίκησε με 84-82 τον Παναθηναϊκό και πέρασε στον τελικό του Σούπερ Καπ, όπου θα αντιμετωπίσει τον Ολυμπιακό.

Οι «ασπρόμαυροι» μπήκαν δυνατά στο παιχνίδι, ήταν εξαιρετικοί στην άμυνα, έβρισκαν λύσεις στην επίθεση και προηγήθηκαν με 13-5, βάζοντας από νωρίς δύσκολα στους «πράσινους», οι οποίοι ήταν στο -9 (15-24) στο τέλος της πρώτης περιόδου.

Ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς έκανε συνεχώς αλλαγές και δοκίμαζε διάφορα σχήματα θέλοντας να βρει τη λύση για το «τριφύλλι», το οποίο κατάφερε να πλησιάσει στο -2 (34-36), για να ολοκληρωθεί τελικά το πρώτο ημίχρονο με το σκορ 34-38.

Οι άμυνες ήταν αυτές που κυριαρχούσαν στο παιχνίδι και αυτό δεν άλλαξε στην τρίτη περίοδο, με τον Μπάντιο να ανεβάζει την απόδοσή του και να δίνει λύσεις στον Παναθηναϊκό, ο οποίος ισοφάρισε 50-50 στο 28′ και μπήκε από το +3 (58-55) στο τελευταίο δεκάλεπτο, μετά το τρίποντο του Ρογκαβόπουλου.

Ο Έλληνας φόργουορντ σκόραρε και με δίποντο αμέσως μετά για το 60-55, η ομάδα του Αντρέα Τρινκιέρι όμως παρέμεινε ψύχραιμη και αντέδρασε σωστά, καθώς με επιμέρους σκορ 1-7 μετέτρεψε το σκορ σε 61-62. Ο ΠΑΟΚ πήγε και στο +6 (69-75) στη συνέχεια δείχνοντας έτοιμος να πάρει τη νίκη, ο Παναθηναϊκός όμως αντέδρασε.

Αν ήταν πίσω με 76-80 στα 25 δευτερόλεπτα πριν τη λήξη, οι «πράσινοι» με δύο τρίποντα του εκπληκτικού Φρανσίσκο προσπέρασαν με 82-81, η τελευταία επίθεση όμως ήταν του ΠΑΟΚ και ο Όσμαν με buzzer beater τρίποντο έγραψε το 82-84 και έδωσε τη μεγάλη νίκη -και την πρόκριση στον τελικό του Σούπερ Καπ- στην ομάδα του Τρινκιέρι!

Τα δεκάλεπτα: 15-24, 34-38, 58-55, 82-84