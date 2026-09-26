Η Εθνική Ελπίδων συνεχίζει να διεκδικεί την πρόκριση στο Euro U21 μετά την εκτός έδρας νίκη με 3-0 επί της Γεωργίας και ο Γιάννης Ταουσιάνης είχε κάθε λόγο να είναι ικανοποιημένος από την ομάδα του.

Με τη νίκη επί της Γεωργίας η Εθνική Ελπίδων εξασφάλισε τη 2η θέση του ομίλου της και έχει δύο δρόμους πλέον για την πρόκριση στην τελική φάση του Euro U21: Είτε μέσω της 1ης θέση του ομίλου της, είτε ως καλύτερη 2η όλων των ομίλων.

Ό,τι κι αν γίνει πάντως, ο προπονητής της δεν μπορεί παρά να είναι απολύτως ικανοποιημένος από όσα κάνουν οι παίκτες του και το τόνισε και στις δηλώσεις του μετά τη νίκη στην Τιφλίδα.

«Απέναντι σ’ έναν ανταγωνιστικό και μαχητικό αντίπαλο και έναν αγωνιστικό χώρο που δυσκόλευε τις προσπάθειες των ποδοσφαιριστών, χαιρόμαστε που κατακτήσαμε τη νίκη, κάνοντας σε μεγάλα διαστήματα καλό παιχνίδι, βασισμένο στις αγωνιστικές μας αρχές.

Σαφώς και ο αντίπαλος, κυρίως στο πρώτο ημίχρονο, μάς δημιούργησε στιγμές ανησυχίας, στις οποίες η αμυντική μας γραμμή αντέδρασε με επιτυχία. Συγχαρητήρια στους ποδοσφαιριστές μας για τη νίκη, το καλό παιχνίδι και τη νοοτροπία που δείχνουν σαν γκρουπ», είπε αρχικά ο Ταουσιάνης και συνέχισε.

«Το πρώτο βήμα της τελικής ευθείας στέφθηκε με επιτυχία και μέσα από την προετοιμασία των επόμενων ημερών σκοπεύουμε να κάνουμε το ίδιο και στον επόμενο αγώνα απέναντι στην Λετονία».