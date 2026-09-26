Το κλίμα έχει βαρύνει πολύ στη Μάντσεστερ Σίτι μετά το πόρισμα-κόλαφος για ενοχή του κλαμπ σε οικονομικά θέματα και αρκετοί παίκτες σκέφτονται να αποχωρήσουν, όπως αναφέρουν τα αγγλικά ΜΜΕ.

Οι «πολίτες» ήταν υπό έρευνα για την περίοδο 2009-2018 και τελικά κρίθηκαν ένοχοι για τις 114 από τις 115 παραβάσεις για τις οποίες κατηγορήθηκαν από την Premier League, οπότε όλοι περιμένουν πλέον την ανακοίνωση της ποινής.

Το ποια θα είναι αυτή δεν μπορεί να το πει κανείς με σιγουριά, με το BBC να αναφέρει σε σχετικό ρεπορτάζ πως δεν υπάρχει ιδιαίτερη διάθεση για αφαίρεση τίτλων, είναι ανοιχτό όμως το ενδεχόμενο να επιβληθεί τεράστιο πρόστιμο, αφαίρεση βαθμών ή ακόμη και υποβιβασμός.

Όλα αυτά, όπως είναι λογικό, επηρεάζουν ψυχολογικά τους παίκτες και αρκετοί εξ αυτών φέρονται να σκέφτονται πλέον την αποχώρησή τους από τη Μάντσεστερ Σίτι, η οποία αναμένεται να ασκήσει έφεση καθώς δεν αποδέχεται την ενοχή της.

Όπως και να ‘χει, η συνέχεια αναμένεται με μεγάλο ενδιαφέρον, με την αβεβαιότητα για την επόμενη μέρα να είναι όλο και πιο έντονη.