Η Κροατία Κ21 νίκησε με 3-1 την αντίστοιχη της Ουγγαρίας με τον Αντριάνο Γιάγκουσιτς του Παναθηναϊκού να είναι ο μεγάλος πρωταγωνιστής πετυχαίνοντας χατ-τρικ.

Ο 21χρονος άσος άνοιξε το σκορ στο 25ο λεπτό με εκπληκτικό ψαλιδάκι αφού πρώτα είχε κοντρολάρει τη μπάλα με το στήθος και βρήκε δίχτυα και στο 60′, με ωραίο σουτ, κάνοντας το 2-1.

Ο Γιάγκουσιτς δεν έμεινε εκεί αλλά σκόραρε και στο 85′, στέλνοντας τη μπάλα στο… παραθυράκι της εστίας με σουτ εκτός περιοχής, διαμορφώνοντας το 3-1, το οποίο ήταν και το τελικό αποτέλεσμα.

Ένα χατ-τρικ που θα βοηθήσει τον 21χρονο Κροάτη να ανέβει ψυχολογικά και να διεκδικήσει ξανά θέση βασικού στον Παναθηναϊκό, καθώς την είχε χάσει στα τελευταία παιχνίδια.