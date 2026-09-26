Ο τραυματισμός του Κιλιάν Εμπαπέ στον αγώνα της Γαλλίας με την Τουρκία δεν είναι σοβαρός τελικά και θα είναι στη διάθεση της Ρεάλ Μαδρίτης για τον αγώνα με την ΑΕΚ στο Champions League.

Ο Γάλλος επιθετικός αποχώρησε από τον αγώνα των «τρικολόρ», στον οποίο έκανε το ντεμπούτο του ο Ζινεντίν Ζιντάν, λόγω προβλήματος στο γόνατο και στη Μαδρίτη περίμεναν πώς και πώς την επιστροφή του και τα αποτελέσματα των εξετάσεων, με την ελπίδα να μην είναι κάτι σοβαρό.

Ο Εμπαπέ έκανε τις απαραίτητες εξετάσεις και τα αποτελέσματα ήταν καλά, καθώς ο τραυματισμός του δεν είναι σοβαρός. Ο άσος της Ρεάλ θα μείνει εκτός δράσης για 10-15 μέρες, οπότε μέσα Οκτωβρίου θα είναι έτοιμος για να επιστρέψει στη δράση.

«Μετά τις εξετάσεις που υποβλήθηκε, ο Κιλιάν Μπαπέ έχει διαγνωστεί με υπερέκταση της οπίσθιας αρθρικής κάψας του αριστερού γόνατος. Θα παρακολουθούμε την αποθεραπεία του», αναφέρει η σχετική ανακοίνωση των Μαδριλένων, οι οποίοι θα τον έχουν στη διάθεσή τους για την αναμέτρηση με την ΑΕΚ στις 4 Νοεμβρίου στην Allwyn Arena.