Ο Σωτήρης Κοντούρης τραυματίστηκε στο γόνατο στον αγώνα της Εθνικής Ελπίδων με τη Γεωργία στην Τιφλίδα και οι άνθρωποι του Παναθηναϊκού τον περιμένουν στην Αθήνα για να υποβληθεί σε μανγνητική.

Ο 21χρονος χαφ των «πράσινων» ήταν βασικός αλλά αναγκάστηκε να αποχωρήσει στο 26ο λεπτό καθώς τραυματίστηκε στο γόνατο και δεν μπορούσε να συνεχίσει, με τον Αλμυρά να παίρνει τη θέση του.

Όπως ενημέρωσε ο Παναθηναϊκός, ο Κοντούρης ένιωσε ενοχλήσεις στο γόνατο, το οποίο έχει πρηστεί, οπότε τον περιμένουν στην Αθήνα τα ξημερώματα της Κυριακής (27/9) και από εκεί και πέρα θα κάνει μαγνητική για να διαπιστωθεί το μέγεθος του προβλήματος.