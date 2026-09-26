Ο Ολυμπιακός νίκησε με 93-80 την ΑΕΚ και προκρίθηκε στον τελικό του Σούπερ Καπ, με τον Γιώργο Μπαρτζώκα να αναφέρεται στον τρόπο παιχνιδιού της ομάδας του αλλά και στις άδειες εξέδρες.

Μετά την εκτός έδρας νίκη επί της Μπασκόνια στην πρεμιέρα της Euroleague, οι «ερυθρόλευκοι» πήραν και την πρόκριση για τον τελικό του Σούπερ Καπ νικώντας την ΑΕΚ, με τον προπονητή τους να λέει τα εξής στις δηλώσεις του μετά τη λήξη του ματς…

«Μια αγκαλιά στην οικογένεια του Σούλη Μαρκόπουλου αλλά και σε ολόκληρο το ελληνικό μπάσκετ που θρηνεί την απώλειά του και είναι πολύ σημαντική. Το παιχνίδι ήτανε από την πλευρά μας, μη αναμένομενα τόσο κακό. Όταν κάνεις 18 λάθη εκ των οποίων τα περισσότερα είναι κλεψίματα της ΑΕΚ, δεν είναι βήματα ή λάθη που πετάς την μπάλα έξω. Τους δίνεις και transition. Είναι κάτι που προσωπικά δεν με αφήνει ευχαριστημένο.

Νομίζω ότι έχει να κάνει με τη σοβαρότητα που επέδειξαν οι παίκτες ή κάποιοι παίκτες. Και οι δικαιλογία ότι δεν είχαμε κάνει προπόνηση και ότι παίζουμε ξανά αύριο και ξαναπαίζουμε την Τρίτη και λοιπά, δυστυχώς πρέπει να παύσει γιατί αυτή είναι η πραγματικότητα και σε αυτήν πρέπει να προσαρμοστούμε. Συγχαρητήρια και στην ΑΕΚ και καλή τύχη».

Για τους στόχος του Ολυμπιακού και τον τρόπο παιχνιδιού: «Πήραμε παίκτες που έχουν ικανότητα στον υψηλό ρυθμό. Δεύτερον το να είμαστε τόσο καλοί στο 5 εναντίον 5 όπως ήμασταν τα προηγούμενα χρόνια, απαιτεί μεγάλη ομοιογένεια και συνεκτικότητα μεταξύ των παικτών που αυτή τη στιγμή επειδή φύγανε πέντε βασικοί παίκτες τα τελευταία χρόνια προφανώς η μαθηματική σκέψη που πρέπει να κάνουμε είναι αυτή. Εφόσον λείπουν πέντε παίκτες που ήταν στον κορμό της ομάδας και έχουν μπει καινούργιοι στις θέσεις τους, πρέπει να παίξουμε διαφορετικό μπάσκετ.

Όχι τελείως, αλλά ίσως να το αλλάξουμε στο πιο γρήγορο. Αυτό επιτάσσει το σύγχρονο μπάσκετ. Ακόμα και σήμερα με 18 λάθη φτάσαμε κοντά στους 100 πόντους, προχθές βάλαμε 106, χωρίς τα ποσοστά μας να είναι αξιοσημείωτα. Δν είναι κανένας συμβιβασμός, αυτό είναι το σύγχρονο μπάσκετ. Προφανώς τα λάθη θα είναι περισσότερα, αλλάθα προσπαθήσουμε να τα βελτιώσουμε μέσα από τις προπονήσεις, όσες προπονήσεις έχουμε, γιατί οι υποχρεώσεις τρέχουν».

Για την απουσία του κόσμου από τις εξέδρες: «Προφανώς δεν νιώθω καλά. Θα ήθελα και εγώ να έχει κόσμο το γήπεδο, να μην ακούγονται και αυτά που λέω στον πάγκο, να με καλύπτουν οι φωνές του κόσμου. Αλλά δεν είναι και δικό μου θέμα και προφανώς είναι θέμα σε όλη την ελληνική κοινωνία. Τώρα με το Super Cup έγινε για να το καταλάβουμε αυτό;».