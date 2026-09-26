Ο Γιαννούλης Λαρεντζάκης απέφυγε να χαιρετήσει τον Γιώργο Μπαρτζώκα μετά τη λήξη του ημιτελικού του Σούπερ Καπ ανάμεσα στην ΑΕΚ και τον Ολυμπιακό.

Ο διεθνής γκαρντ έκανε το επίσημο ντεμπούτο του με τους «κιτρινόμαυρους» αντιμετωπίζοντας την πρώην ομάδα του, έχοντας έτσι την ευκαιρία να δει γνώριμα πρόσωπα και να τα πει από κοντά με τους πρώην συμπαίκτες του.

Ο Λαρεντζάκης χαιρέτησε και αγκάλιασε όλους τους παίκτες του Ολυμπιακού, με κάποιους μάλιστα έκανε και πλάκα, όπως για παράδειγμα με τον Εβάν Φουρνιέ και τον Τάιλερ Ντόρσεϊ, απέφυγε όμως οποιαδήποτε επαφή με τον Μπαρτζώκα.

Οι σχέσεις του γκαρντ της ΑΕΚ με τον πρώην προπονητή του δεν ήταν και οι καλύτερες το τελευταίο διάστημα πριν τη μεταγραφή του και αυτό φάνηκε μετά τη λήξη του ημιτελικού του Σούπερ Καπ, καθώς ο Λαρεντζάκης απέφυγε να τον χαιρετήσει.