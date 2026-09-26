Με τους Μοντέρο και Χολ να ξεχωρίζουν, ο Ολυμπιακός νίκησε με 93-80 την ΑΕΚ στον ημιτελικό του Σούπερ Καπ και πήρε την πρόκριση για τον τελικό, όπου θα αντιμετωπίσει Παναθηναϊκό ή ΠΑΟΚ.

Με φόρα από την εκτός έδρας νίκη επί της Μπασκόνια στην πρεμιέρα της Euroleague, οι «ερυθρόλευκοι» προηγήθηκαν με 11-4 έπειτα από σερί 9-0 και στη συνέχεια κατάφεραν να πάνε και στο +13 (26-13), για να ολοκληρωθεί η πρώτη περίοδος με το σκορ 28-18.

Με καλάθια τον Τσαλμπούρη και Τζόσεφ οι «κιτρινόμαυροι» μείωσαν σε 28-22 στο ξεκίνημα της δεύτερης, η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα όμως απάντησε ξανά με σερί 9-0 και το σκορ έγινε 37-22. Οι Πειραιώτες ήλεγχαν πλήρως την κατάσταση, προηγήθηκαν και με 20 πόντους (46-26) στο 38′ μετά τα τρίποντα των Εντιάι – Μοντέρο, αλλά η Ένωση αντέδρασε.

Με σερί 11-0 η ομάδα του Ντράγκαν Σάκοτα έριξε τη διαφορά στους 9 πόντους (46-37) στο τέλος του πρώτου ημιχρόνου, στην τρίτη περίοδο όμως οι Πειραιώτες κατάφεραν να ξεφύγουν και πάλι, με το σκορ να είναι 70-57 στο 25′. Η ΑΕΚ κατάφερε να μειώσει σε 72-62 λίγο πριν το 30′, με τον Ολυμπιακό όμως να ελέγχει την κατάσταση.

Στην τελευταία περίοδο οι «ερυθρόλευκοι» προηγήθηκαν με 81-64, κάπου εκεί όμως χαλάρωσαν πολύ και ο «δικέφαλος αετός» βρήκε την ευκαιρία να μειώσει σε 82-75 και να δώσει εκ νέου ενδιαφέρον στο ματς. Ο Μοντέρο, όμως, βγήκε μπροστά για τον Ολυμπιακό και το σκορ έγινε 89-75, για να έρθει τελικά η νίκη με 93-80.

Τα δεκάλεπτα: 28-18, 46-37, 74-62, 93-80

Ολυμπιακός (Γιώργος Μπαρτζώκας): Μίλερ-ΜακΙντάιρ 6, Ουόρντ 7 (1), Βεζένκοφ 14 (1), Ντόρσεϊ 14 (4), Χολ 19, Μοντέρο 19 (3), Πλώτας, Παπανικολάου, Νετζήπογλου 2, Εντζάι 5 (1), Καραγιαννίδης 2, Φουρνιέ 5 (1).

ΑΕΚ (Ντράγκαν Σάκοτα): Πίκνεϊ 4 (1), Νόλεϊ 12 (2), Φλιώνης, Τζόσεφ 16, Μπάρτλεϊ 6 (2), Κατσίβελης 10 (1), Λαρεντζάκης 6 (1), Λεκαβίτσιους 3 (1), Τσαλμπούρης 18 (2), Ερτέλ 5 (1).