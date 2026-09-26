Η Μάντσεστερ Σίτι είναι το βασικό θέμα συζήτησης στην Αγγλία καθώς κρίθηκε ένοχη για 114 από τις 115 οικονομικές παραβιάσεις για τις οποίες ήταν υπό έρευνα από την Premier League και υπάρχει πλέον αναμονή για την τιμωρία.

Η έρευνα που έγινε αφορούσε οικονομικές παραβιάσεις από το 2009 μέχρι το 2018 και από τη στιγμή που το πόρισμα ήταν πως η Σίτι είναι ένοχη, έχει αρχίσει η συζήτηση για το ποια θα είναι η τιμωρία της.

Οι οπαδοί των άλλων ομάδων ζητάνε αφαίρεση των πρωταθλημάτων που κατέκτησε η ομάδα σε αυτό το διάστημα, από το 2009 μέχρι το 2018, σύμφωνα με το BBC όμως η Premier League δεν δείχνει ιδιαίτερη διάθεση για αφαίρεση τίτλων, με τις υπόλοιπες ομάδες επίσης να μην επιθυμούν κάτι τέτοιο.

Ποια θα είναι, επομένως, η τιμωρία της Μάντσεστερ Σίτι; Το BBC τονίζει πως πιο πιθανό είναι ένα τεράστιο πρόστιμο ή η αφαίρεση βαθμών, ενδεχομένως και ο υποβιβασμός από την Premier League, με την αγωνία όλων να παρατείνεται καθώς η ποινή δεν θα ανακοινωθεί άμεσα.

Η ανεξάρτητη επιτροπή που θα αποφασίσει την τιμωρία δεν έχει βάλει ακόμη μπρος τη σχετική διαδικασία και αυτό έχει ως αποτέλεσμα να κυκλοφορούν διάφορα σενάρια στα ΜΜΕ και στα social media για το πώς θα κλείσει τελικά αυτό το θέμα.