Η Μάντσεστερ Σίτι είναι σε δύσκολη θέση καθώς κρίθηκε ένοχη για 114 από τις 115 οικονομικές παραβάσεις για τις οποίες ήταν υπό έρευνα από την Premier League, με τους πάντες να περιμένουν να δουν πώς θα εξελιχθεί το θέμα.

Από το απόγευμα της Παρασκευής (25/9), όταν και ανακοινώθηκε το πόρισμα, επικρατεί ένας πανικός στα αγγλικά ΜΜΕ και στα social media, καθώς όλοι προσπαθούν να… μαντέψουν τη συνέχεια. Υπάρχει το σενάριο της αφαίρεσης βαθμών, το σενάριο του προστίμου, το σενάριο της αφαίρεσης τίτλων αλλά και αυτό του υποβιβασμού.

Το κλίμα, όπως εύκολα αντιλαμβάνεται κανείς, δεν είναι καθόλου καλό για τη Σίτι και τους οπαδούς της, με τον πρόεδρο του κλαμπ, Καλντούν Αλ Μουμπάρακ, να τοποθετείται για το θέμα μέσω δήλωσή τους, στην οποία αναφέρει τα εξής…

«Είμαι μέλος αυτού του Συλλόγου εδώ και 18 χρόνια. Είχα το προνόμιο να βρεθώ στο πλευρό σας στο Etihad, στο Wembley και στην Κωνσταντινούπολη. Αυτός ο Σύλλογος είναι σημαντικός για μένα, και εσείς μου έχετε δείξει και πει – επανειλημμένα – πόσο σημαντική είναι η Μάντσεστερ Σίτι για εσάς.

Γι’ αυτόν τον λόγο σας γράφω σήμερα.

Μετά τα δημοσιεύματα των μέσων ενημέρωσης την Παρασκευή, πολλοί από εσάς θα περάσατε το βράδυ σας απαντώντας σε ερωτήσεις και μηνύματα από φίλους, συγγενείς και συναδέλφους. Το ίδιο έκανα κι εγώ.

Να, τι είπα στην οικογένειά μου: Η διαδικασία της Premier League έχει ακόμη πολύ δρόμο μπροστά της, και η πεποίθηση και η πρόθεσή μας να αποδείξουμε την αθωότητα του συλλόγου παραμένουν εξίσου ισχυρές όσο και όταν ξεκίνησε αυτή η υπόθεση.

Υπάρχουν τόσα πολλά πράγματα που θα ήθελα να μοιραστώ μαζί σας, ώστε να κατανοήσετε γιατί νιώθουμε τόσο σίγουροι για τη θέση μας.

Όμως, η αυστηρή εμπιστευτικότητα της νομικής διαδικασίας και η αποφασιστικότητά μας να τη σεβαστούμε σημαίνουν ότι δεν μπορώ να το κάνω αυτό προς το παρόν. Ακόμη και αυτή η επιστολή πέρασε από αρκετούς νομικούς ελέγχους για να διασφαλιστεί ότι είναι σύμφωνη με τους κανόνες.

Σας ζητώ να διαβάσετε προσεκτικά την παρακάτω δήλωση, την οποία δώσαμε στη δημοσιότητα την Παρασκευή, καθώς και τη δήλωση που εκδώσαμε τον Φεβρουάριο του 2023 (επίσης παρακάτω). Κάθε λέξη έχει σημασία και ανταποκρίνεται στην αλήθεια.

Αν και ορισμένοι έσπευσαν να βγάλουν τα δικά τους συμπεράσματα και υπάρχει τόσος θόρυβος γύρω μας, τίποτα δεν έχει αλλάξει. Έχουμε αντιμετωπίσει προκλήσεις μαζί στο παρελθόν και έχουμε βγει νικητές. Υπάρχουν ακόμη πολλοί που θέλουν να υπονομεύσουν τη δυναμική του Συλλόγου μας. Δεν θα τους δώσουμε αυτή την ευκαιρία.

Μας περιμένουν συναρπαστικές στιγμές μετά τη διακοπή για τις εθνικές ομάδες. Ταξιδεύουμε στο Άνφιλντ σε δύο εβδομάδες και στη συνέχεια υποδεχόμαστε την Παρί Σεν Ζερμέν για το Champions League, στο Έτιχαντ – στιγμές που μας δίνουν την ευκαιρία να γιορτάσουμε τη δύναμη της οικογένειας της Μάντσεστερ Σίτι.

Σας ευχαριστώ, όπως πάντα, για τη διαρκή υποστήριξή σας».

Δήλωση του Συλλόγου – Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου 2026

«Η διαδικασία της Premier League βρίσκεται σε εξέλιξη, με σημαντικά στάδια να εκκρεμούν ακόμη, και διέπεται από αυστηρή εμπιστευτικότητα. Συνεπώς, η θέση της Μάντσεστερ Σίτι παραμένει σύμφωνη με τη δήλωση του Συλλόγου του Φεβρουαρίου του 2023.

Ο σύλλογος έχει τηρήσει με συνέπεια τις προβλεπόμενες διαδικασίες επί οκτώ έτη, με την πεποίθηση ότι το Διοικητικό Συμβούλιο και η Εκτελεστική Επιτροπή της Premier League θα ενεργούσαν ως ανεξάρτητη, αμερόληπτη και δίκαιη ρυθμιστική αρχή, απαλλαγμένη από μεροληπτικές επιρροές».

Δήλωση του Συλλόγου – Φεβρουάριος 2023

«Η Μάντσεστερ Σίτι εκφράζει την έκπληξή της για την ανακοίνωση των εν λόγω καταγγελιών περί παραβίασης των κανονισμών της Premier League, ιδίως δεδομένης της εκτενούς συνεργασίας και του τεράστιου όγκου λεπτομερών στοιχείων που έχουν τεθεί υπόψη της διοργανώτριας αρχής (EPL).

Ο σύλλογος χαιρετίζει την εξέταση του ζητήματος από ανεξάρτητη Επιτροπή, η οποία θα εξετάσει αμερόληπτα το πλήθος των αδιάψευστων στοιχείων που συνηγορούν υπέρ της θέσης του.

Ως εκ τούτου, προσβλέπουμε στην οριστική διευθέτηση του ζητήματος».