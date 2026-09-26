Με απαγόρευση μεταγραφών, για τις επόμενες τρεις περιόδους, τιμωρήθηκε η Φενέρμπαχτσε από τη FIFA και ο λόγος είναι η οφειλή προς τη Σεβίλλη για τη μεταγραφή του Γιουσέφ Εν-Νεσίρι το καλοκαίρι του 2024.

Η ισπανική ομάδα περίμενε από τους Τούρκους να καταβάλουν και την τελευταία δόση για τη μεγραφή του Μαροκινού φορ, αυτό όμως δεν έγινε, παρά το γεγονός ότι είχαν περάσει 45 μέρες από την καταληκτική ημερομηνία.

Έτσι, η FIFA αποφάσισε να επέμβει και η απόφαση που πήρε ήταν να επιβληθεί απαγόρευση μεταγραφών για τις επόμενες τρεις περιόδους στη Φενέρ, ποινή που θα ακυρωθεί αν καταβληθεί το ποσό της τελευταίας δόσης στη Σεβίλλη. Κάτι που θα γίνει άμεσα, σύμφωνα με τους Τούρκους.

Η Φενέρμπαχτσε τοποθετήθηκε για το θέμα με ανακοίνωσή της, στην οποία αναφέρει τα εξής…

«Σε συνέχεια των δημοσιευμάτων στον Τύπο σχετικά με την απαγόρευση μεταγραφών που επιβλήθηκε από τη FIFA στον Σύλλογό μας, επιθυμούμε να ενημερώσουμε τους φιλάθλους μας και το κοινό.

Η απαγόρευση μεταγραφών διάρκειας τριών περιόδων που επιβλήθηκε στον Σύλλογό μας είναι προσωρινή και αφορά το κόστος μεταγραφής του Γιουσέφ Εν-Νεσίρι, ο οποίος εντάχθηκε στην ομάδα μας τη σεζόν 2024-2025.

Λόγω της μη καταβολής της δόσης της μεταγραφής με ημερομηνία 30 Απριλίου 2026, η εμπλεκόμενη ομάδα κίνησε διαδικασίες ενώπιον της FIFA. Μετά την ανάληψη καθηκόντων από τη διοίκησή μας, η ληξιπρόθεσμη δόση εξοφλήθηκε. Στο πλαίσιο της υπόθεσης που άνοιξε η εμπλεκόμενη ομάδα στη FIFA, ζητήθηκε επίσης η καταβολή της επόμενης δόσης και αναμέναμε την απόφαση της FIFA σχετικά με την πληρωμή.

Ο Σύλλογός μας θα προχωρήσει στην πληρωμή που ορίζεται από την απόφαση της FIFA την πρώτη εργάσιμη ημέρα (Δευτέρα) και η απαγόρευση μεταγραφών θα αρθεί μετά την ολοκλήρωση των γραφειοκρατικών διαδικασιών με τη FIFA.

Επιπλέον, όλες οι οικονομικές καταστάσεις και οι υποχρεώσεις από προηγούμενες περιόδους θα παρουσιαστούν με διαφάνεια στα μέλη της Συνέλευσης και στο κοινό, κατά τη διάρκεια της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης που θα πραγματοποιηθεί αύριο (27 Σεπτεμβρίου 2026)».