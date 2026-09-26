Η ήττα της Σερβίας από την Εθνική Ελλάδας έχει προκαλέσει συζήτηση για τους προπονητές, με τον Μάρκο Νίκολιτς της ΑΕΚ να αποθεώνεται από τους συμπατριώτες του.

Ο τεχνικός της Ένωσης ήταν στο Βελιγράδι τις τελευταίες μέρες καθώς ήταν ένας από τους ομιλητές σε ποδοσφαιρικό forum και ούτως ή άλλως τα ΜΜΕ ασχολήθηκαν αρκετά μαζί του. Και συνεχίζουν να ασχολούνται μετά την ήττα της Σερβίας από την Ελλάδα στην πρεμιέρα της League A του Nations League.

Χαρακτηριστικό είναι το κείμενο της Novosti, η οποία χαρακτηρίζει τον Νίκολιτς κορυφαίο Σέρβο προπονητή αυτή τη στιγμή, ενώ αναφορά γίνεται και στον Ιβάν Γιοβάνοβιτς που είναι στην Εθνική Ελλάδας.

«Λόγω των κακών αποτελεσμάτων της Εθνικής, καθώς και της πληγωμένης φήμης του σερβικού ποδοσφαίρου και του αδύναμου εγχώριου πρωταθλήματος, κυριαρχεί διαρκώς η ίδια άποψη, ότι στερούμαστε ποιότητας και ότι οι παίκτες αποτελούν το βασικό πρόβλημα. Τι συμβαίνει όμως με τους προπονητές και το κύρος τους; Πού βρίσκονται σήμερα ορισμένοι από τους πιο καταξιωμένους προπονητές μας και πόσοι κατέχουν όντως θέσεις σε σοβαρούς συλλόγους;», αναφέρουν οι Σέρβοι και συνεχίζουν.

«Αναμφίβολα, ο κορυφαίος προπονητής μας αυτή τη στιγμή είναι ο Μάρκο Νίκολιτς. Το περασμένο καλοκαίρι κατέκτησε το πρωτάθλημα με την ΑΕΚ, οδηγώντας στη συνέχεια την ομάδα του στη League Phase του Champions League εξασφαλίζοντας και την πρώτη της νίκη. Ο έμπειρος Ιβάν Γιοβάνοβιτς είναι ο προπονητής της εθνικής ομάδας της Ελλάδας οδηγώντας την μάλιστα σε νίκη με 2-1 επί της Σερβίας για το Nations League μόλις προχθές το βράδυ, ενώ ο Κόστα Ρουνιάιτς, σερβικής καταγωγής αλλά γεννημένος στη Βιέννη, προπονεί αυτή τη στιγμή την Ουντινέζε».