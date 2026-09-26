Μεξικανός στόπερ για Ολυμπιακό

Ο Ιανουάριος αργεί ακόμη, ο Ολυμπιακός όμως κάνει ήδη τα πλάνα του για τη μεταγραφική περίοδο. Είναι δεδομένο ότι οι ερυθρόλευκοι θα είναι ξανά αρκετά δραστήριοι και το Μεξικό υποστηρίζουν ότι παρακολουθούν την περίπτωση του Ντιέγκο Καμπίγιο, του 25χρονου κεντρικού αμυντικού της Τσίβας, ομάδα από την οποία απέκτησαν τον Γκονσάλες. Το συμβόλαιο του Καμπίγιο με την Τσίβας, μάλιστα, λήγει στις 31 Δεκεμβρίου και δεν έχει ανανεώσει, παρά το γεγονός ότι είναι βασικός. Μέχρι τον Ιανουάριο βέβαια θα ακουστούν κι άλλα ονόματα, η μεξικανική αγορά πάντως είναι μία από αυτές που μελετούν στο λιμάνι καθώς υπάρχουν παίκτες που μπορούν να κάνουν καλά πράγματα και στην Ευρώπη.

Ειδικό πρόγραμμα για Μπέιλι

Ο Αλγκουαθίλ, πάντως, δεν ασχολείται με τα μεταγραφικά αυτή τη στιγμή αλλά με το ντέρμπι που έρχεται με τον Παναθηναϊκό. Ο προπονητής του Ολυμπιακού ξέρει πόσο καθοριστικό είναι και θέλει να έχει τους πάντες στη διάθεσή του. Γι’ αυτό και το επιτελείο του έχει πέσει πάνω στον Μπέιλι ώστε να είναι όσο το δυνατόν πιο έτοιμος. Ο εξτρέμ από την Τζαμάικα έμεινε πίσω το καλοκαίρι και αυτό το ήξεραν πολύ καλά στον Πειραιά όταν αποφάσισαν να προχωρήσουν στην απόκτησή του. Ο Ιμανόλ και οι συνεργάτες του έχουν μελετήσει πολύ καλά τον «φάκελό του», έχουν εντοπίσει τον λόγο για τους συχνούς μυικούς τραυματισμούς που είχε έχουν καταρτίσει ειδικό πρόγραμμα για τον παίκτη τώρα που υπάρχει η διακοπή του πρωταθλήματος ώστε να είναι διαθέσιμος στο ντέρμπι με τους πράσινους.

Χαμόγελα για Ταμπόρδα

Αισιοδοξία υπάρχει στον Παναθηναϊκό για τον Ταμπόρδα σε ό,τι αφορά το ντέρμπι με τον Ολυμπιακό. Ο Αργεντίνος ακολουθεί το πρόγραμμα αποθεραπείας μετά τη θλάση δευτέρου βαθμού που υπέστη κόντρα στον Παναιτωλικό και τα νέα είναι ευχάριστα καθώς νιώθει καλύτερα και… τρέχει για να είναι στη διάθεση του Νίστρουπ για την αναμέτρηση με τους ερυθρόλευκους στο Καραϊσκάκη. Αν δεν είναι 100% έτοιμος πάντως, ο Δανός προπονητής δεν θα ρισκάρει το παραμικρό, αφενός για να μην υπάρξει πιο σοβαρό πρόβλημα στη συνέχεια για τον Ταμπόρδα, αφετέρου επειδή έχει πολλές λύσεις. Το ρόστερ είναι γεμάτο, ειδικά από το κέντρο και μπροστά, οπότε ο Νίστρουπ έχει πολλές επιλογές και δεν θα πάρει το παραμικρό ρίσκο με τον Αργεντίνο.

Δεν ανησυχούν

Στον ΠΑΟΚ είναι ενήμεροι για το ενδιαφέρον που υπάρχει για τον Ζίβκοβιτς ακόμη και από ελληνικές ομάδες. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι αγχώνονται. Στον δικέφαλο του βορρά δεν νιώθουν να τους πιέζει ο χρόνος παρά το γεγονός ότι το συμβόλαιό του λήγει στο τέλος της σεζόν και είναι σίγουροι ότι θα ανανεώσει. Σιγουριά που προκύπτει από το γεγονός ότι ο Ζίβκοβιτς αισθάνεται σαν στο σπίτι του στη Θεσσαλονίκη και αυτό το έχει πει και στους διοικούντες. Πέραν αυτού, στον ΠΑΟΚ ξέρουν ότι δεν τους παίρνει, με το κλίμα που έχει ήδη διαμορφωθεί γύρω από την ΠΑΕ και συγκεκριμένα τον Σαββίδη, να χάσουν ως ελεύθερο τον Σέρβο. Θα είναι ένα «χτύπημα» στην ομάδα που δεν θα περάσει χωρίς συνέπειες.

Ευτυχισμένος Γκαγκάτσης

Κανείς δεν ήταν πιο χαρούμενος από τον Μάκη Γκαγκάτση μετά τη νίκη της Εθνικής ομάδας στη Σερβία. Ο πρόεδρος της ΕΠΟ στήριξε από την πρώτη στιγμή και συνεχίζει να στηρίζει σε απόλυτο βαθμό τον Γιοβάνοβιτς, αδιαφορώντας για την κριτική που έγινε μετά τον αποκλεισμό στα προκριματικά του Μουντιάλ 2026. Ο επικεφαλής της ομοσπονδίας είναι σίγουρος πως ο Ιβάν είναι ο καταλληλότερος για την Εθνική ομάδα και θέλει όσο τίποτα άλλο την πρόκριση στο Euro 2028, μετά την άνοδο για πρώτη φορά στη League A του Nations League. Κάθε επιτυχία της Εθνικής ομάδας άλλωστε πιστώνεται και στην ΕΠΟ και συγκεκριμένα στον πρόεδρό της, ο οποίος είναι πολύ φιλόδοξος γενικά και του αρέσει αυτό. Θα είναι ό,τι καλύτερο για τον Γκαγκάτση, για το μέλλον του, να πετύχει η Εθνική με τον Γιοβάνοβιτς.