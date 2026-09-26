Ο Ροντινέι βρήκε έναν ακόμη λόγο να πανηγυρίσει στη Βραζιλία. Σε έναν διαγωνισμό ακρίβειας, όπου ποδοσφαιριστές προσπαθούσαν να σημαδέψουν τα δοκάρια, ο 34χρονος δεξιός μπακ πέτυχε τις περισσότερες προσπάθειες.

Μόλις ανακοινώθηκε ότι ήταν ο νικητής έναντι (και) του σταρ της ομάδας Νεϊμάρ, αντέδρασε με έναν έξαλλο πανηγυρισμό, μετατρέποντας το φινάλε της δοκιμασίας σε στιγμιότυπο γεμάτο γέλιο.

RESENHA PURA! 😂🎯



Rodinei se deu bem no desafio do travessão e comemorou muito!



Qual nota de 0 a 10 você dá para a batida do Rodilindo? #Redes3 #LanceLeve #Curadoria pic.twitter.com/utR4agwKre — Lance! (@lancenet) September 26, 2026

Η εικόνα αυτή έρχεται λίγες εβδομάδες μετά την επιστροφή του Ροντινέι στην πατρίδα του.

Neymar, Gabigol, Rodinei, Arthur e Lima no desafio do travessão



e todo mundo mandando o rodinei calar a boca kkkkkkkkkkkkkkk pic.twitter.com/83wJZZhAtF — denilson (não o show) (@thenewssports_) September 26, 2026

Ο Βραζιλιάνος αποχώρησε στις αρχές Σεπτεμβρίου από τον Ολυμπιακό και υπέγραψε στη Σάντος έως το τέλος του 2027. Άρχισε ήδη να προπονείται με τους νέους συμπαίκτες του στο προπονητικό κέντρο «Ρέι Πελέ» και έχει κάνει τις πρώτες του εμφανίσεις με την ομάδα.

Ο πανηγυρισμός του μετά τον διαγωνισμό θυμίζει τον αυθορμητισμό με τον οποίο τον γνώρισαν οι φίλοι του Ολυμπιακού. Το ίδιο στοιχείο έχει αρχίσει να φαίνεται και στα αποδυτήρια της Σάντος. Βραζιλιάνικο ρεπορτάζ κατέγραψε πρόσφατα τα πειράγματά του με συμπαίκτες για τη θέση του στα ντουλάπια, σε σκηνές που προκάλεσαν γέλια στην ομάδα.