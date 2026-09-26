Ο Εβάν Φουρνιέ είδε τον εαυτό του και τον Γιώργο Μπαρτζώκα σε έναν ρόλο που δύσκολα θα περίμενε κανείς να τους συναντήσει, μπροστά σε ένα μικρόφωνο, να ραπάρουν.

Το βίντεο είναι δημιουργία τεχνητής νοημοσύνης και ο Γάλλος σταρ του Ολυμπιακού το αναδημοσίευσε στον λογαριασμό του στο X, συνοδεύοντάς το με ένα επιφώνημα έκπληξης και αλλεπάλληλα emoji γέλιου.

Ο Φουρνιέ, ιδιαίτερα δραστήριος στα κοινωνικά δίκτυα, το μοιράστηκε με ένα «AYOOOOO» και έξι emoji που κλαίνε από τα γέλια, δείχνοντας πόσο τον διασκέδασε η εικόνα. Δεν έχει γίνει γνωστό ποιος δημιούργησε αρχικά το βίντεο.

Η επιλογή του Μπαρτζώκα ως «συμπρωταγωνιστή» έρχεται να προστεθεί σε προηγούμενες δημόσιες στιγμές του Φουρνιέ με επίκεντρο τον προπονητή του. Τον περασμένο Φεβρουάριο, ο Γάλλος είχε εμφανιστεί στο ΣΕΦ φορώντας μπλούζα με το πρόσωπο του Έλληνα τεχνικού, σε μια κίνηση που είχε σχολιαστεί ακόμη και από τον επίσημο λογαριασμό της ΚΑΕ Ολυμπιακός.

Ο Φουρνιέ έχει επίσης μιλήσει ανοιχτά για τον σεβασμό που τρέφει προς τον κόουτς Μπαρτζώκα. Σε συνέντευξή του το καλοκαίρι είπε ότι του αρέσει να αγωνίζεται υπό τις οδηγίες του και εξέφρασε την επιθυμία να ολοκληρώσει την καριέρα του με εκείνον προπονητή. Η νέα αναδημοσίευση είχε πολύ πιο ανάλαφρο χαρακτήρα, αλλά έδειξε ξανά ότι ο Γάλλος δεν διστάζει να συμμετέχει στα αστεία που δημιουργούνται γύρω από τα πρόσωπα του Ολυμπιακού.