Ο Κιλιάν Εμπαπέ χάρισε στη Γαλλία τη νίκη με 1-0 επί της Τουρκίας, όμως αποχώρησε τραυματίας από το πρώτο παιχνίδι του Ζινεντίν Ζιντάν στον πάγκο των «τρικολόρ».

Η γαλλική ομοσπονδία γνωστοποίησε ότι ο επιθετικός της Ρεάλ Μαδρίτης έχει υποστεί τραυματισμό σε τένοντα του αριστερού γονάτου και επιστρέφει στην Ισπανία για νέες εξετάσεις.

Από τα αποτελέσματά τους θα κριθεί τόσο το διάστημα της απουσίας του όσο και το ενδεχόμενο αποζημίωσης της Ρεάλ από τη FIFA.

Ο Εμπαπέ σημείωσε το μοναδικό γκολ της αναμέτρησης, αλλά στη συνέχεια ένιωσε ενοχλήσεις στο αριστερό γόνατο και χρειάστηκε να αντικατασταθεί. Η εξέλιξη επισκίασε το νικηφόρο ντεμπούτο του Ζιντάν στην εθνική Γαλλίας. Ο νέος ομοσπονδιακός τεχνικός ξεκαθάρισε μετά το παιχνίδι ότι δεν θα υπάρξει ρίσκο με την κατάστασή του, ενώ η Ρεάλ περιμένει τη δική της ιατρική αξιολόγηση προτού διαμορφώσει χρονοδιάγραμμα επιστροφής. Προς το παρόν, δεν έχει ανακοινωθεί πόσο θα μείνει εκτός δράσης ο 27χρονος.

Mbappé in a lot of pain 🥴



Get well soon, Kylian 🙏



🎥 @Metecann pic.twitter.com/n9GRcd4ttC — 433 (@433) September 25, 2026

Τι προβλέπει η κάλυψη της FIFA

Ο τραυματισμός ανοίγει και ένα οικονομικό ζήτημα για τη Ρεάλ. Το Πρόγραμμα Προστασίας Συλλόγων της FIFA καλύπτει, υπό προϋποθέσεις, την προσωρινή αδυναμία ενός επαγγελματία ποδοσφαιριστή να αγωνιστεί για τον σύλλογό του έπειτα από τραυματισμό κατά την παρουσία του στην εθνική ομάδα. Η κρίσιμη προϋπόθεση είναι η απουσία να υπερβεί τις 28 συνεχόμενες ημέρες. Πρόκειται για κάλυψη που υπολογίζεται με βάση τον σταθερό μισθό του παίκτη και δεν αφορά έξοδα θεραπείας ή μπόνους.

Στην περίπτωση του Εμπαπέ, με αφετηρία τον τραυματισμό της 25ης Σεπτεμβρίου, το όριο των 28 ημερών συμπληρώνεται στις 23 Οκτωβρίου. Αν εξακολουθεί τότε να μην μπορεί να αγωνιστεί για τη Ρεάλ, ο ισπανικός σύλλογος θα μπορεί να διεκδικήσει αποζημίωση σύμφωνα με τους όρους του προγράμματος. Η συμπλήρωση του ορίου δεν σημαίνει ότι καταβάλλεται αυτομάτως το ανώτατο ποσό: η διάρκεια της απουσίας και ο υπολογισμός της καλυπτόμενης αμοιβής καθορίζουν τι μπορεί τελικά να λάβει ο σύλλογος.

Το μέγιστο ημερήσιο ποσό είναι 20.548 ευρώ και το ανώτατο όριο ανά ποδοσφαιριστή και τραυματισμό φτάνει τα 7,5 εκατομμύρια ευρώ, με δυνατότητα καταβολής για έως 365 ημέρες μετά την αρχική περίοδο αναμονής. Εάν ο Εμπαπέ επιστρέψει πριν ξεπεράσει το όριο των 28 ημερών, η συγκεκριμένη κάλυψη δεν θα ενεργοποιηθεί. Γι’ αυτό, πριν από οποιονδήποτε υπολογισμό για τη Ρεάλ, προηγείται η απάντηση των εξετάσεων στη Μαδρίτη.