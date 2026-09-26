Με τη νίκη 2-1 επί της Σερβίας στο Βελιγράδι και την πρώτη θέση στον όμιλο, η Εθνική στρέφεται στη δυσκολότερη έως τώρα δοκιμασία της στη League A του Nations League. Την Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου, στις 21:45, αντιμετωπίζει τη Γερμανία στο Άουγκσμπουργκ, στο δεύτερο διαδοχικό εκτός έδρας παιχνίδι της.

Η αποστολή έφτασε στη Γερμανία το βράδυ της Παρασκευής και ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς καλείται να αποφασίσει πόσες αλλαγές χρειάζεται μια ομάδα που ξόδεψε πολλή ενέργεια για την ανατροπή στο Βελιγράδι. Η τελευταία προπόνηση και η συνέντευξη Τύπου είναι προγραμματισμένες για το βράδυ του Σαββάτου. Mέχρι τότε δεν υπάρχει επιβεβαιωμένη ενδεκάδα.

Απέναντι στη Σερβία, η Ελλάδα δέχθηκε γκολ μόλις στο 4ο λεπτό, αλλά δεν εγκατέλειψε το παιχνίδι της. Δημιούργησε ευκαιρίες, ισοφάρισε με τον Χρήστο Τζόλη στο 74΄ και πήρε τη νίκη στο 90+5΄, όταν ο Τάσος Δουβίκας σκόραρε με κεφαλιά από σέντρα του Κώστα Τσιμίκα. Ο Γιοβάνοβιτς στάθηκε μετά τον αγώνα στον έλεγχο του ρυθμού και στον τρόπο με τον οποίο οι παίκτες του συνέχισαν να αναζητούν χώρους παρά το γρήγορο γκολ που δέχθηκαν. Αυτή η επιμονή είναι το στοιχείο που θέλει να μεταφέρει και στο παιχνίδι με τη Γερμανία, όπου οι απαιτήσεις χωρίς την μπάλα αναμένεται να είναι μεγαλύτερες. Η τελευταία εκτίμηση προκύπτει από την εικόνα των δύο ομάδων στην πρεμιέρα και δεν αποτελεί δημοσιοποιημένη τακτική οδηγία του προπονητή.

Στο Βελιγράδι ο Γιοβάνοβιτς ξεκίνησε με Τζολάκη, Βαγιαννίδη, Μαυροπάνο, Ρέτσο, Τσιμίκα, Κουρμπέλη, Ζαφείρη, Καρέτσα, Τζόλη, Κωστούλα και Παυλίδη. Ο κορμός αυτός δίνει ένα σημείο αναφοράς για την Κυριακή, χωρίς να σημαίνει ότι θα επαναληφθεί αυτούσιος. Ο Τζολάκης πρόσθεσε στη συνολική του παρουσία μια σημαντική απόκρουση λίγο πριν από το νικητήριο γκολ, ο Τζόλης ήταν διαρκής απειλή από αριστερά και ο Καρέτσας δημιούργησε φάσεις, σημαδεύοντας και το δοκάρι στο ξεκίνημα.

Άμυνα, κέντρο και η απόφαση στην κορυφή

Το πρώτο ερώτημα είναι αν ο Γιοβάνοβιτς θα διατηρήσει την τετράδα στην άμυνα που χρησιμοποίησε στη Σερβία ή θα εξετάσει σχήμα με τρεις στόπερ, το οποίο είχε δοκιμάσει στα φιλικά του Ιουνίου. Πριν από την πρεμιέρα είχε ξεκαθαρίσει ότι η φιλοσοφία της ομάδας δεν αλλάζει εύκολα ανάλογα με τον αντίπαλο, αφήνοντας παράλληλα ανοιχτό το ενδεχόμενο διαφοροποιήσεων με βάση την κατάσταση των ποδοσφαιριστών. Στο Άουγκσμπουργκ, η προστασία των χώρων πίσω από τους ακραίους αμυντικούς και η αντίδραση της Ελλάδας όταν χάνει την μπάλα θα είναι βασικά ζητήματα, είτε διατηρηθεί το ίδιο σχήμα είτε προστεθεί τρίτος στόπερ.

Στη μεσαία γραμμή, η συνεργασία του Κουρμπέλη με τον Ζαφείρη λειτούργησε ως βάση για την ανάπτυξη της Εθνικής στο Βελιγράδι. Μπροστά τους, η παρουσία των Καρέτσα, Τζόλη και Κωστούλα έδωσε δημιουργία και κινήσεις προς την περιοχή. Το δίλημμα στην επίθεση έγινε μεγαλύτερο μετά το γκολ του Δουβίκα: ο Παυλίδης ξεκίνησε και έδωσε την πάσα για την ισοφάριση, ενώ ο σκόρερ της νίκης έδειξε ότι μπορεί να επηρεάσει καθοριστικά το παιχνίδι ερχόμενος από τον πάγκο. Ο Γιοβάνοβιτς χρησιμοποίησε στην εξέλιξη του αγώνα όλες τις διαθέσιμες λύσεις του στην κορυφή, αναγνωρίζοντας ο ίδιος ότι πήρε μεγάλο ρίσκο. Το ποιος θα αρχίσει απέναντι στη Γερμανία παραμένει ανοιχτό.

Η διαχείριση δυνάμεων μετρά εξίσου. Το πρωί της Παρασκευής όσοι είχαν αγωνιστεί βασικοί ακολούθησαν πρόγραμμα αποκατάστασης, ενώ οι υπόλοιποι προπονήθηκαν στο Βελιγράδι πριν από την αναχώρηση. Ακολουθούν ακόμη δύο παιχνίδια στην Τούμπα, με την Ολλανδία την 1η Οκτωβρίου και ξανά με τη Γερμανία στις 4 Οκτωβρίου. Έτσι, η επιλογή προσώπων στο Άουγκσμπουργκ αφορά τόσο το αυριανό αποτέλεσμα όσο και τη διατήρηση της ομάδας σε υψηλό επίπεδο σε όλο το απαιτητικό πρόγραμμα.

Η Γερμανία του Κλοπ

Η Γερμανία άρχισε τη νέα εποχή με τον Γιούργκεν Κλοπ στον πάγκο της με ισοπαλία 1-1 στην Ολλανδία. Προηγήθηκε με τον Φέλιξ Νμέτσα στο 32΄, αλλά δέχθηκε την ισοφάριση από τον Κόντι Χάκπο στις καθυστερήσεις. Στο Άμστερνταμ επιχείρησε να πιέσει ψηλά και να βρει γρήγορα τους ακραίους της μετά την ανάκτηση της μπάλας, ενώ ο Κάι Χάβερτς αντικαταστάθηκε πρόωρα έπειτα από δυνατή διεκδίκηση. Η κατάστασή του είναι ένα από τα στοιχεία που θα ξεκαθαρίσουν πριν από το ματς.

Ο Κλοπ έχει χωρίσει τους διεθνείς του σε δύο γκρουπ για τα τέσσερα παιχνίδια αυτού του διαστήματος. Ο Τζόσουα Κίμιχ και ο Τζαμάλ Μουσιάλα ανήκουν στο γκρουπ που προορίζεται για τις αναμετρήσεις με Ολλανδία και Ελλάδα, ενώ στο ματς της Τούμπας στις 4 Οκτωβρίου η Γερμανία σχεδιάζει να χρησιμοποιήσει σε μεγάλο βαθμό διαφορετική αποστολή. Για τον Γιοβάνοβιτς, πάντως, προέχει η πρώτη συνάντηση: να κρατήσει την επιθετική αυτοπεποίθηση που έφερε το «διπλό» στη Σερβία, χωρίς η Εθνική να αφήσει στη Γερμανία τους χώρους που μπορεί να εκμεταλλευτεί.