Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός ξεκίνησαν εντυπωσιακά τη φετινή EuroLeague, πανηγυρίζοντας εύκολες νίκες στην πρεμιέρα, με τη βαθμολογία να παίρνει πλέον την πρώτη της μορφή.

Στις νικήτριες της πρώτης αγωνιστικής προστέθηκαν ακόμη η Παρτίζαν, η Βαλένθια, η Φενέρμπαχτσε, η Βιλερμπάν, η Μπαρτσελόνα, η Ζάλγκιρις, η Μπάγερν και η Ντουμπάι.

Η Παρτίζαν επικράτησε της Αρμάνι Μιλάνο, έχοντας ως μεγάλο πρωταγωνιστή τον Κάρλικ Τζόουνς, ενώ η Βαλένθια ξεκίνησε με νίκη απέναντι στην Μπεσίκτας χάρη στον εντυπωσιακό Τι Τζέι Σορτς. Η Φενέρμπαχτσε, από την πλευρά της, έκαμψε την αντίσταση της Βίρτους Μπολόνια.

Τα αποτελέσματα της αγωνιστικής:

Πέμπτη 24 Σεπτεμβρίου

Χάποελ Τελ Αβίβ – Μπάγερν Μονάχου 84-86

Ντουμπάι BC – Ρεάλ Μαδρίτης 78-77

Ερυθρός Αστέρας – Ζάλγκιρις Κάουνας 77-83

Παναθηναϊκός – Παρί 91-72

Μπαρτσελόνα – Αναντολού Εφές 89-82

Μπασκόνια – Ολυμπιακός 89-106

Βιλερμπάν – Μακάμπι Τελ Αβίβ 84-74

Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου

Μπεσίκτας – Βαλένθια 94-96

Φενέρ – Βίρτους 78-68

Παρτίζαν – Αρμάνι 92-76

Η βαθμολογία

Παναθηναϊκός 1-0

Ολυμπιακός 1-0

Παρτίζαν 1-0

Βιλερμπάν 1-0

Φενέρ 1-0

Μπαρτσελόνα 1-0

Ζάλγκιρις 1-0

Βαλένθια 1-0

Mπάγερν 1-0

Ντουμπάι 1-0

Ρεάλ 0-1

Μπεσίκτας 0-1

Χάποελ Τελ Αβίβ 0-1

Ερυθρός Αστέρας 0-1

Εφές 0-1

Μακάμπι 0-1

Βίρτους 0-1

Αρμάνι 0-1

Μπασκόνια 0-1

Παρί 0-1



Επόμενη αγωνιστική (2η)

Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου

19:00 Ντουμπάι – Μπαρτσελόνα

20:00 Ζάλγκιρις-Ολυμπιακός

20:00 Εφές – Ρεάλ

20:45 Φενέρ – Μπάγερν

21:00 Ερυθρός Αστέρας – Χάποελ Τελ Αβίβ

21:30 Αρμάνι – Βίρτους

21:30 Βαλένθια – Μπασκόνια

21:45 Παρί – Παρτίζαν

Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου

21:05 Μακάμπι – Μπεσίκτας

21:15 Παναθηναϊκός – Βιλερμπάν