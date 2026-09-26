Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός ξεκίνησαν εντυπωσιακά τη φετινή EuroLeague, πανηγυρίζοντας εύκολες νίκες στην πρεμιέρα, με τη βαθμολογία να παίρνει πλέον την πρώτη της μορφή.
Στις νικήτριες της πρώτης αγωνιστικής προστέθηκαν ακόμη η Παρτίζαν, η Βαλένθια, η Φενέρμπαχτσε, η Βιλερμπάν, η Μπαρτσελόνα, η Ζάλγκιρις, η Μπάγερν και η Ντουμπάι.
Η Παρτίζαν επικράτησε της Αρμάνι Μιλάνο, έχοντας ως μεγάλο πρωταγωνιστή τον Κάρλικ Τζόουνς, ενώ η Βαλένθια ξεκίνησε με νίκη απέναντι στην Μπεσίκτας χάρη στον εντυπωσιακό Τι Τζέι Σορτς. Η Φενέρμπαχτσε, από την πλευρά της, έκαμψε την αντίσταση της Βίρτους Μπολόνια.
Τα αποτελέσματα της αγωνιστικής:
Πέμπτη 24 Σεπτεμβρίου
- Χάποελ Τελ Αβίβ – Μπάγερν Μονάχου 84-86
- Ντουμπάι BC – Ρεάλ Μαδρίτης 78-77
- Ερυθρός Αστέρας – Ζάλγκιρις Κάουνας 77-83
- Παναθηναϊκός – Παρί 91-72
- Μπαρτσελόνα – Αναντολού Εφές 89-82
- Μπασκόνια – Ολυμπιακός 89-106
- Βιλερμπάν – Μακάμπι Τελ Αβίβ 84-74
Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου
Μπεσίκτας – Βαλένθια 94-96
Φενέρ – Βίρτους 78-68
Παρτίζαν – Αρμάνι 92-76
Η βαθμολογία
Παναθηναϊκός 1-0
Ολυμπιακός 1-0
Παρτίζαν 1-0
Βιλερμπάν 1-0
Φενέρ 1-0
Μπαρτσελόνα 1-0
Ζάλγκιρις 1-0
Βαλένθια 1-0
Mπάγερν 1-0
Ντουμπάι 1-0
Ρεάλ 0-1
Μπεσίκτας 0-1
Χάποελ Τελ Αβίβ 0-1
Ερυθρός Αστέρας 0-1
Εφές 0-1
Μακάμπι 0-1
Βίρτους 0-1
Αρμάνι 0-1
Μπασκόνια 0-1
Παρί 0-1
Επόμενη αγωνιστική (2η)
Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου
19:00 Ντουμπάι – Μπαρτσελόνα
20:00 Ζάλγκιρις-Ολυμπιακός
20:00 Εφές – Ρεάλ
20:45 Φενέρ – Μπάγερν
21:00 Ερυθρός Αστέρας – Χάποελ Τελ Αβίβ
21:30 Αρμάνι – Βίρτους
21:30 Βαλένθια – Μπασκόνια
21:45 Παρί – Παρτίζαν
Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου
21:05 Μακάμπι – Μπεσίκτας
21:15 Παναθηναϊκός – Βιλερμπάν