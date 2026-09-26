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Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός ξεκίνησαν εντυπωσιακά τη φετινή EuroLeague, πανηγυρίζοντας εύκολες νίκες στην πρεμιέρα, με τη βαθμολογία να παίρνει πλέον την πρώτη της μορφή.

Στις νικήτριες της πρώτης αγωνιστικής προστέθηκαν ακόμη η Παρτίζαν, η Βαλένθια, η Φενέρμπαχτσε, η Βιλερμπάν, η Μπαρτσελόνα, η Ζάλγκιρις, η Μπάγερν και η Ντουμπάι.

Η Παρτίζαν επικράτησε της Αρμάνι Μιλάνο, έχοντας ως μεγάλο πρωταγωνιστή τον Κάρλικ Τζόουνς, ενώ η Βαλένθια ξεκίνησε με νίκη απέναντι στην Μπεσίκτας χάρη στον εντυπωσιακό Τι Τζέι Σορτς. Η Φενέρμπαχτσε, από την πλευρά της, έκαμψε την αντίσταση της Βίρτους Μπολόνια.

Τα αποτελέσματα της αγωνιστικής:

Πέμπτη 24 Σεπτεμβρίου

  • Χάποελ Τελ Αβίβ – Μπάγερν Μονάχου 84-86
  • Ντουμπάι BC – Ρεάλ Μαδρίτης 78-77
  • Ερυθρός Αστέρας – Ζάλγκιρις Κάουνας 77-83
  • Παναθηναϊκός – Παρί 91-72
  • Μπαρτσελόνα – Αναντολού Εφές 89-82
  • Μπασκόνια – Ολυμπιακός 89-106
  • Βιλερμπάν – Μακάμπι Τελ Αβίβ 84-74

Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου

Μπεσίκτας – Βαλένθια 94-96
Φενέρ – Βίρτους 78-68
Παρτίζαν – Αρμάνι 92-76
Η βαθμολογία
Παναθηναϊκός 1-0
Ολυμπιακός 1-0
Παρτίζαν 1-0
Βιλερμπάν 1-0
Φενέρ 1-0
Μπαρτσελόνα 1-0
Ζάλγκιρις 1-0
Βαλένθια 1-0
Mπάγερν 1-0
Ντουμπάι 1-0
Ρεάλ 0-1
Μπεσίκτας 0-1
Χάποελ Τελ Αβίβ 0-1
Ερυθρός Αστέρας 0-1
Εφές 0-1
Μακάμπι 0-1
Βίρτους 0-1
Αρμάνι 0-1
Μπασκόνια 0-1
Παρί 0-1

Επόμενη αγωνιστική (2η)

Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου

19:00 Ντουμπάι – Μπαρτσελόνα
20:00 Ζάλγκιρις-Ολυμπιακός
20:00 Εφές – Ρεάλ
20:45 Φενέρ – Μπάγερν
21:00 Ερυθρός Αστέρας – Χάποελ Τελ Αβίβ
21:30 Αρμάνι – Βίρτους
21:30 Βαλένθια – Μπασκόνια
21:45 Παρί – Παρτίζαν

Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου

21:05 Μακάμπι – Μπεσίκτας
21:15 Παναθηναϊκός – Βιλερμπάν