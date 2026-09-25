Ο Νίκος Γκάλης αποχαιρέτησε τον Σούλη Μαρκόπουλο, εκφράζοντας τα συλλυπητήριά του στην οικογένεια του σημαντικού Έλληνα προπονητή, ο οποίος πέθανε σε ηλικία 77 ετών.

Ο θρύλος του ελληνικού μπάσκετ θέλησε να αναφερθεί στην απώλεια του Μαρκόπουλου με μια ανάρτησή του στο Facebook, χαρακτηρίζοντάς τον έναν ευγενικό άνθρωπο και έναν ακούραστο εργάτη της καλαθοσφαίρισης.

«Με λύπη πληροφορήθηκα το θάνατο του Σούλη Μαρκόπουλου, ενός ευγενικού ανθρώπου κι εργάτη του basketball. Ειλικρινή συλλυπητήρια στην οικογένειά του».