Η επιτυχία δεν είναι αποτέλεσμα ενός μόνο παράγοντα. Το ποδόσφαιρο εντάχθηκε εδώ και δεκαετίες στον κρατικό αθλητικό σχεδιασμό, με σημαντικές επενδύσεις, συστηματική ανίχνευση ταλέντων και αυστηρά οργανωμένα προγράμματα προπόνησης.

Η στροφή προς το γυναικείο ποδόσφαιρο άρχισε ουσιαστικά στα τέλη της δεκαετίας του 1980. Μετά την ανάθεση των Ολυμπιακών Αγώνων του 1988 στη Σεούλ και την αυξανόμενη διεθνή ανάπτυξη του γυναικείου ποδοσφαίρου, το καθεστώς του Κιμ Γιονγκ Ιλ προώθησε τη δημιουργία 18 γυναικείων ομάδων. Αθλήτριες από άλλα αθλήματα μετακινήθηκαν στο ποδόσφαιρο, δημιουργώντας τον αρχικό πυρήνα.

Έκτοτε, το άθλημα απέκτησε οργανωμένη βάση. Χιλιάδες παιδιά αξιολογούνται για το ταλέντο τους, το ποδόσφαιρο διδάσκεται στα σχολεία, ενώ υπάρχουν ηλικιακά κλιμακωμένα προγράμματα, περιφερειακές διοργανώσεις και εξειδικευμένες ακαδημίες. Η Pyongyang International Football School λειτουργεί ως σημαντικός κρίκος αυτής της διαδικασίας, παρακολουθώντας την εξέλιξη των παικτριών και προσαρμόζοντας την προπόνηση ανά ηλικία.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται από πολύ μικρές ηλικίες στη φυσική κατάσταση, την πειθαρχία και την τακτική. Σύμφωνα με τον Γερμανό προπονητή Τόμας Γκέρστνερ, ο οποίος εργάστηκε στην εθνική U20, οι διεθνείς περνούν ουσιαστικά όλο τον χρόνο τους στο εθνικό προπονητικό κέντρο. Η επιλογή και η εξέλιξη των αθλητών αποτελούν μέρος ενός ευρύτερου κρατικού συστήματος, στο οποίο όποιος θεωρείται ταλαντούχος μπορεί να λάβει σημαντική υποστήριξη.

Το αποτέλεσμα είναι μια ομάδα με πολύ συγκεκριμένα αγωνιστικά χαρακτηριστικά. Η Βόρεια Κορέα στηρίζεται στην ένταση, το ψηλό πρέσινγκ, τη συνεχή κίνηση και την εναλλαγή θέσεων. Οι παίκτριες συμμετέχουν διαρκώς στο παιχνίδι, είτε έχουν την μπάλα είτε όχι, ενώ ξεχωρίζουν για την ικανότητά τους στο ένας εναντίον ενός και στις γρήγορες συνεργασίες.

Η επιτυχία στις μικρές ηλικίες είναι εντυπωσιακή. Η χώρα έχει κατακτήσει τέσσερα Παγκόσμια Κύπελλα U17 και τρία U20 τα τελευταία περίπου είκοσι χρόνια. Στο Παγκόσμιο Κύπελλο U20 του 2026, μάλιστα, έφτασε στον τελικό έχοντας σημειώσει 15 γκολ χωρίς να δεχθεί κανένα μέχρι εκείνο το σημείο.

Η μετάβαση, όμως, στο επίπεδο των γυναικών είναι πολύ πιο δύσκολη. Ο βασικός λόγος είναι η περιορισμένη επαφή με το διεθνές ποδόσφαιρο. Οι παίκτριες μεγαλώνουν μέσα σε ένα εξαιρετικά οργανωμένο, αλλά σε μεγάλο βαθμό κλειστό σύστημα, με ελάχιστες ευκαιρίες να συγκριθούν σε σταθερή βάση με διαφορετικές σχολές και αγωνιστικές φιλοσοφίες.

Αυτό εξηγεί και το παράδοξο της Βόρειας Κορέας: μπορεί να κυριαρχεί στις μικρές ηλικίες, αλλά δυσκολεύεται περισσότερο όταν οι παίκτριες φτάνουν στο ανώτατο επίπεδο. Η απουσία διεθνούς ανταγωνισμού στερεί από τις αθλήτριες την εμπειρία που αποκτάται μέσα από διαφορετικά πρωταθλήματα, προπονητές και αγωνιστικά περιβάλλοντα.

Υπάρχει και το ζήτημα της εξόδου των αθλητριών από τη χώρα. Οι οικονομικές κυρώσεις, οι περιορισμοί στις διεθνείς μετακινήσεις και το γεγονός ότι σε ορισμένες περιπτώσεις οι αμοιβές συνδέονται με κρατικούς φορείς κάνουν ιδιαίτερα δύσκολη την εγκατάσταση παικτών στο εξωτερικό.

Το φαινόμενο έχει παρατηρηθεί και στους άνδρες. Ο Πακ Κουάνγκ-Ριονγκ αγωνίστηκε στην Ευρώπη και έφτασε μέχρι το Champions League, ενώ ο Χαν Κουάνγκ-Σονγκ πέρασε από την Κάλιαρι και την Περούτζια. Κανείς, ωστόσο, δεν κατάφερε να μεταφέρει σε μόνιμη βάση την επιτυχία του εξωτερικού στην εθνική ομάδα.

Στις γυναίκες, η ίδια αντίφαση παραμένει. Η νέα γενιά διαθέτει εξαιρετικό ταλέντο και εκπαιδεύεται σε ένα σύστημα που παράγει αποτελέσματα από πολύ μικρή ηλικία. Όταν όμως έρχεται η στιγμή να μετρηθεί απέναντι στις κορυφαίες του κόσμου, η έλλειψη συνεχούς διεθνούς ανταγωνισμού γίνεται πιο εμφανής.

Έτσι, η Βόρεια Κορέα έχει δημιουργήσει ένα από τα πιο αποτελεσματικά συστήματα παραγωγής νεαρών ποδοσφαιριστριών στον κόσμο, χωρίς όμως να έχει λύσει πλήρως το πρόβλημα της μετάβασης από την κυριαρχία στις μικρές ηλικίες στην αντίστοιχη επιτυχία στο κορυφαίο επίπεδο.