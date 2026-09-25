Ο Άγγλος Κρίστοφερ Κάβανα ορίστηκε από την UEFA να διευθύνει την αναμέτρηση της Γερμανίας με την Ελλάδα για τη 2η αγωνιστική του Nations League.

Η UEFA ανακοίνωσε τους διαιτητές για το παιχνίδι που θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου στις 21:45 στο Άουγκσμπουργκ, με τον 40χρονο Κάβανα να αναλαμβάνει τον ρόλο του πρώτου διαιτητή.

Ο Άγγλος ρέφερι είναι διεθνής από το 2017 και έχει σημαντική εμπειρία τόσο από την Premier League όσο και από τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, έχοντας διευθύνει αναμετρήσεις σε Champions League, Europa League και Nations League.

Στο πλευρό του θα βρίσκονται οι συμπατριώτες του Ντάνιελ Κουκ και Αλεξάντερ Τζέιμς ως βοηθοί, ενώ τέταρτος διαιτητής ορίστηκεκωτσέζος Άντριου Ντάλας, με AVAR τον Άγγλο Άντ ο επίσης Άγγλος Τόμας Μπράμαλ.

Την ευθύνη του VAR θα έχει ο Σκωτσέζος Άντριου Ντάλας, με AVAR τον Άγγλο Άντριου Μάντλεϊ.

Παρατηρητής διαιτησίας της UEFA θα είναι ο Πολωνός Τόμας Μικούλσκι, ενώ καθήκοντα UEFA Delegate θα εκτελέσει ο Βέλγος Τιμπό ντε Χεντ.