Ο Άντι Μπέρναμ επαναφέρει στο προσκήνιο μια συζήτηση που αφορά το αγγλικό ποδόσφαιρο εδώ και δεκαετίες: την κατανάλωση αλκοόλ στις εξέδρες των γηπέδων. Ο Βρετανός πρωθυπουργός τάχθηκε υπέρ της αλλαγής της νομοθεσίας, υποστηρίζοντας ότι οι φίλαθλοι του ποδοσφαίρου δεν θα πρέπει να αντιμετωπίζονται διαφορετικά από εκείνους που παρακολουθούν άλλα αθλήματα, όπως το ράγκμπι και το κρίκετ, όπου επιτρέπεται η κατανάλωση αλκοόλ από τις θέσεις με ορατότητα προς τον αγωνιστικό χώρο.

«Δεν θεωρώ σωστό να υπάρχει διαφορετική μεταχείριση για τους φιλάθλους του ποδοσφαίρου σε σχέση με εκείνους του ράγκμπι ή του κρίκετ», ανέφερε ο Μπέρναμ, ο οποίος είναι γνωστός φίλος της Έβερτον και εξακολουθεί να παρακολουθεί αγώνες από κοντά.

Ένας νόμος 41 ετών

Η ισχύουσα νομοθεσία θεσπίστηκε το 1985, μετά από μια περίοδο σοβαρών επεισοδίων και βίας στα αγγλικά γήπεδα. Επιτρέπει την κατανάλωση αλκοόλ στους ειδικά διαμορφωμένους χώρους των γηπέδων, όχι όμως από σημεία όπου ο θεατής έχει άμεση θέα στον αγωνιστικό χώρο.

Η πρόταση του Μπέρναμ θα άλλαζε αυτό το καθεστώς, επιτρέποντας στους φιλάθλους να έχουν μαζί τους μπίρα ή άλλο αλκοολούχο ποτό και στις εξέδρες, ώστε να μπορούν να πίνουν ενώ παρακολουθούν το παιχνίδι.

Ο ίδιος θεωρεί ότι η συγκεκριμένη απαγόρευση ανήκει σε μια διαφορετική εποχή για το αγγλικό ποδόσφαιρο και πως πλέον υπάρχουν τρόποι να αντιμετωπιστεί το ζήτημα χωρίς να εφαρμόζεται διαφορετικός κανόνας σε σχέση με άλλα αθλήματα.

Η αστυνομία διαφωνεί

Η Aστυνομία αντιμετωπίζει την πρόταση με έντονο σκεπτικισμό. Η αρμόδια υπηρεσία επιθυμεί συνάντηση με τον πρωθυπουργό προκειμένου να του παρουσιάσει, όπως αναφέρει, τα προβλήματα που θα μπορούσε να δημιουργήσει μια τέτοια αλλαγή στην ασφάλεια των γηπέδων.

Η θέση της είναι ότι το ποδόσφαιρο εξακολουθεί να αντιμετωπίζει περιστατικά βίας και παραβατικής συμπεριφοράς σε μεγαλύτερο βαθμό από άλλα αθλήματα, έστω και αν αυτά αφορούν μειοψηφία των φιλάθλων.

Για την αστυνομία, επομένως, η διεύρυνση της κατανάλωσης αλκοόλ στις εξέδρες θα ήταν «απερίσκεπτη και ανεύθυνη» επιλογή.

Θετική η Ένωση Φιλάθλων

Διαφορετική είναι η στάση της Football Supporters’ Association. Ο πρόεδρός της, Τομ Γκρέτρεξ, τάχθηκε υπέρ της επανεξέτασης της απαγόρευσης, χαρακτηρίζοντας άδικ μέτρο είναι ξεπερασμένο και πρέπει να επανεξεταστεί», υποστήριξε, σημειώνοντας παράλληλα ότι, σε περίπτωση αλλαγής της νομοθεσίας, κάθε σύλλογος θα μπορούσε να αποφασίζει τον τρόπο εφαρμοη την αντιμετώπιση των φιλάθλων του ποδοσφαίρου σε σχέση με θεατές άλλων αθλημάτων ή συναυλιών.

«Το μέτρο είναι ξεπερασμένο και πρέπει να επανεξεταστεί», υποστήριξε, σημειώνοντας παράλληλα ότι, σε περίπτωση αλλαγής της νομοθεσίας, κάθε σύλλογος θα μπορούσε να αποφασίζει τον τρόπο εφαρμογής της.

Τι ισχύει στην Ευρώπη

Το μοντέλο διαφέρει σημαντικά από χώρα σε χώρα. Στη Γερμανία η κατανάλωση μπίρας στις εξέδρες είναι επιτρεπτή, ενώ σε Ισπανία και Γαλλία ισχύουν αντίστοιχοι ή ακόμη αυστηρότεροι περιορισμοί.

Στην Ιταλία επιτρέπεται η κατανάλωση ποτών με χαμηλό αλκοολικό βαθμό, με το όριο να βρίσκεται στους πέντε βαθμούς, γεγονός που πρακτικά επιτρέπει την μπίρα, αλλά αποκλείει τα ισχυρά οινοπνευματώδη. Σε αγώνες υψηλού κινδύνου, πάντως, η πώληση αλκοόλ μπορεί να απαγορευτεί τόσο εντός όσο και γύρω από το γήπεδο.

Οι αλλαγές στα αγγλικά γήπεδα

Η συζήτηση επανέρχεται σε ένα εντελώς διαφορετικό περιβάλλον από εκείνο της δεκαετίας του 1980. Τα όρθια πέταλα έχουν σε μεγάλο βαθμό αντικατασταθεί από καθίσματα, οι τιμές των εισιτηρίων έχουν αυξηθεί, οι μεγάλες ομάδες διαθέτουν γήπεδα γεμάτα κυρίως από κατόχους διαρκείας, ενώ η αστυνόμευση και οι ποινές για παραβατικές συμπεριφορές έχουν γίνει πολύ αυστηρότερες.

Η English Football League εμφανίζεται θετική απέναντι στην αλλαγή, θεωρώντας ότι η σημερινή νομοθεσία δεν αντανακλά την εξέλιξη στητάσεις που έχουν πέσει στο τραπέζι είναι η δημιουργία συγκεκριμένων ζωνών όπου θα επιτρέπεται η κατανάλωση αλκοόλ κατά τη διάρκεια του αγώνα, ενώ άλλοι χώροι, όπως οικογενειακές εξέ διαχείριση των γηπέδων, την ασφάλεια και το έργο των stewards.

Μία από τις προτάσεις που έχουν πέσει στο τραπέζι είναι η δημιουργία συγκεκριμένων ζωνών όπου θα επιτρέπεται η κατανάλωση αλκοόλ κατά τη διάρκεια του αγώνα, ενώ άλλοι χώροι, όπως οικογενειακές εξέδρες, θα παραμείνουν χωρίς αλκοόλ.

Η Premier League, πάντως, κρατά μέχρι στιγμής πιο επιφυλακτική στάση. Ο πρόεδρός της, Ρίτσαρντ Μάστερς, ανέφερε ότι χρειάζεται χρόνος για να εξεταστεί η πρόταση πριν διαμορφωθεί συγκεκριμένη θέση.