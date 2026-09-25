Η μεγάλη ανατροπή της Εθνικής Ελλάδας στο Βελιγράδι είχε πολλές ξεχωριστές στιγμές. Από το γκολ του Τάσου Δουβίκα στο 90’+5′ μέχρι τους έξαλλους πανηγυρισμούς που ακολούθησαν, η παρακάμερα της αναμέτρησης κατέγραψε εικόνες από μια βραδιά που μπορεί να αποτελέσει σημείο αναφοράς για τη νέα εποχή της «Γαλανόλευκης». Ανάμεσα σε αυτές, ιδιαίτερη θέση έχει η ομιλία του Βαγγέλη Παυλίδη στα αποδυτήρια.

Ο επιθετικός της Μπενφίκα πήρε τον λόγο μπροστά στους συμπαίκτες του και έστειλε ένα μήνυμα που συμπυκνώνει τη νοοτροπία με την οποία θέλει να βλέπει την Εθνική στα μεγάλα παιχνίδια: «Το ταλέντο δεν φτάνει, θέλει πάθος, συγκέντρωση, προσωπικότητα».

Ο Παυλίδης έχει πλέον ξεχωριστό ρόλο στα αποδυτήρια της Εθνικής και τα λόγια του αποκτούν ακόμη μεγαλύτερη σημασία σε μια γενιά που έχει συνηθίσει να χαρακτηρίζεται κυρίως για την ποιότητα και το ταλέντο της.

Το ζητούμενο, όπως προκύπτει και από τη δική του τοποθέτηση, δεν είναι μόνο τι μπορεί να κάνει αυτή η ομάδα με την μπάλα. Είναι ο τρόπος με τον οποίο αντιδρά όταν ένα παιχνίδι δυσκολεύει, όταν βρίσκεται πίσω στο σκορ και όταν απαιτείται κάτι περισσότερο από την ατομική ποιότητα.

Και στο Βελιγράδι η Εθνική κλήθηκε να απαντήσει ακριβώς σε αυτή την απαίτηση. Βρέθηκε να κυνηγά από το τέταρτο λεπτό, δημιούργησε τις προϋποθέσεις για την ισοφάριση, συνέχισε να πιέζει και τελικά έφτασε στην πλήρη ανατροπή στις καθυστερήσεις. Ο Δουβίκας ήταν εκείνος που έβαλε την υπογραφή στη νίκη με την κεφαλιά του στο 90’+5′, όμως η εικόνα που έμεινε ήταν συνολική.

Μετά το τελευταίο σφύριγμα, ποδοσφαιριστές και τεχνικό επιτελείο έγιναν ένα. Οι πανηγυρισμοί συνεχίστηκαν στον αγωνιστικό χώρο και μεταφέρθηκαν στα αποδυτήρια, όπου η ένταση της νίκης κορυφώθηκε.

Η παρακάμερα αποτυπώνει, παράλληλα, και άλλες χαρακτηριστικές στιγμές της βραδιάς. Ανάμεσά τους βρίσκεται το τετ α τετ του Ιβάν Γιοβάνοβιτς με τον Κωνσταντίνο Καρέτσα λίγο πριν από τη σέντρα, αλλά και στιγμές από την αναμέτρηση που δεν είχαν καταγραφεί από την τηλεοπτική μετάδοση.

Το τελευταίο κομμάτι της βραδιάς είχε διαφορετικό χαρακτήρα. Στα αποδυτήρια, μετά τη μεγάλη νίκη, οι διεθνείς γιόρτασαν ακούγοντας τραγούδια του Γιώργου Μαζωνάκη, ο οποίος είχε φύγει πρόσφατα από τη ζωή.