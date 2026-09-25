Η κόντρα ανάμεσα στη FIFA και τα ισχυρότερα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα αποκτά νέα διάσταση. Premier League, La Liga, Serie A και Bundesliga, τέσσερις από τις πέντε κορυφαίες λίγκες της Ευρώπης, προχώρησαν την Παρασκευή (25/9) σε κοινή τοποθέτηση, ζητώντας αλλαγές στον τρόπο με τον οποίο διοικείται το παγκόσμιο ποδόσφαιρο.

Στο επίκεντρο της ανακοίνωσης βρίσκεται ο Τζιάνι Ινφαντίνο και ο τρόπος λειτουργίας της FIFA. Τα τέσσερα πρωταθλήματα υποστηρίζουν ότι τα τελευταία χρόνια έχουν δημιουργηθεί σοβαρά ζητήματα διακυβέρνησης και κάνουν λόγο για πρωτοβουλίες που, κατά την άποψή τους, υπερβαίνουν τον θεσμικό ρόλο της παγκόσμιας ομοσπονδίας.

«Τα τελευταία χρόνια, τα ιστορικά θεμέλια του ποδοσφαίρου έχουν απειληθεί από ένα θεμελιώδες πρόβλημα διακυβέρνησης: ο πρόεδρος της FIFA έχει ενθαρρύνει ενεργά καταχρηστικές πρωτοβουλίες αντί να προστατεύει το άθλημα», αναφέρουν χαρακτηριστικά.

Στην ίδια ανακοίνωση γίνεται αναφορά και στο σχέδιο FIFA Forward Enterprise (FFE), το οποίο τελικά δεν προχώρησε. Τα τέσσερα πρωταθλήματα σημειώνουν, ωστόσο, ότι το ζήτημα δεν περιορίζεται στην απόσυρση της συγκεκριμένης πρωτοβουλίας, καθώς θεωρούν ότι οι συνθήκες που επέτρεψαν την εμφάνισή της εξακολουθούν να υφίστανται.

Η διαβούλευση με τις 211 ομοσπονδίες

Ο Ινφαντίνο, ο οποίος επιδιώκει την επανεκλογή του, έχει προτείνει τη διεξαγωγή διαβουλεύσεων με τις 211 ομοσπονδίες-μέλη της FIFA, με αντικείμενο την αναμόρφωση του τρόπου λειτουργίας της.

Η συγκεκριμένη πρόταση, ωστόσο, δεν θεωρείται επαρκής από τις τέσσερις λίγκες, οι οποίες ζητούν ευρύτερες θεσμικές αλλαγές.

«Μια θεμελιώδης μεταρρύθμιση της διακυβέρνησης είναι απαραίτητη για την επαναφορά σαφών νομοθετικών ορίων εντός της FIFA και για να διασφαλιστεί ότι οι μεμονωμένες πειθαρχικές υποθέσεις παραμένουν απαλλαγμένες από οποιαδήποτε πολιτική παρέμβαση», αναφέρουν.

Στην τοποθέτησή τους συνδέουν, παράλληλα, τη συζήτηση για τη θεσμική λειτουργία της FIFA με ζητήματα που αφορούν αποφάσεις και πειθαρχικές διαδικασίες.

Οι τρεις βασικές αρχές

Premier League, La Liga, Serie A και Bundesliga ζητούν από τη FIFA να κινηθεί προς μια νέα δομή διακυβέρνησης, την οποία θέλουν να στηρίζεται σε τρεις βασικούς άξονες.

Πρώτον, να αποκτήσουν οι ενδιαφερόμενοι φορείς ουσιαστικό ρόλο στη διαδικασία λήψης αποφάσεων. Δεύτερον, οι αποφάσεις να στηρίζονται σε αντικειμενικά δεδομένα. Και τρίτον, να υπάρχει σαφής διαχωρισμός ανάμεσα στη ρυθμιστική και την εμπορική λειτουργία της FIFA.

«Ενώνουμε τις φωνές μας επειδή κατανοούμε τον αντίκτυπο της αδιάκοπης επέκτασης της FIFA στον καθένα από εμάς», υπογραμμίζουν τα τέσσερα πρωταθλήματα.

Το βλέμμα στις εκλογές του 2027

Η επόμενη μεγάλη ημερομηνία στη συγκεκριμένη αντιπαράθεση είναι ο Μάρτιος του 2027, όταν θα πραγματοποιηθούν οι εκλογές για την προεδρία της FIFA.

Οι τέσσερις λίγκες ζητούν από όλους τους υποψήφιους για την προεδρία να παρουσιάσουν δημόσια το πρόγραμμα των μεταρρυθμίσεών τους, να το θέσουν σε συζήτηση και να τηρήσουνεται η κοινή ανακοίνωση συνοψίζει τη θέση τους: «Ήρθε η ώρα να αποφασίσουμε όχι μόνο ποιος θα ηγηθεί της FIFA, αλλά και πώς θα πρέπει να ηγηθεί».

Παράλληλα, απευθύνουν πρόσκληση σε συνομοσπονδίες, εθνικές ομοσπονδίες, λίγκες, συλλόγους, ενώσεις παικτών, οργανώσεις φιλάθλων και δημόσιες αρχές από όλο τον κόσμο να στηρίξουν τις συγκεκριμένες αρχές.