Η Γερμανία δεν ολοκλήρωσε χωρίς απώλειες την πρώτη της αναμέτρηση στο Nations League απέναντι στην Ολλανδία, με τον Γιούργκεν Κλοπ να βλέπει δύο βασικά στελέχη του να αντιμετωπίζουν προβλήματα τραυματισμού πριν και κατά τη διάρκεια του αγώνα.

Ο Τζαμάλ Μουσιάλα ήταν προγραμματισμένο να ξεκινήσει στην ενδεκάδα, όμως κατά τη διάρκεια της προθέρμανσης ένιωσε ενοχλήσεις στον μηρό. Το πρόβλημα κρίθηκε αρκετά σοβαρό ώστε να μην αγωνιστεί τελικά, με τον Κλοπ να αναγκάζεται να αλλάξει τα αρχικά του πλάνα λίγο πριν από τη σέντρα.

Τα προβλήματα συνεχίστηκαν και μέσα στο παιχνίδι. Ο Κάι Χάβερτς δεν κατάφερε να ολοκληρώσει το πρώτο ημίχρονο, καθώς αντιμετώπισε ενοχλήσεις στον οπίσθιο μηριαίο. Ο τραυματισμός προέκυψε έπειτα και από ένα δυνατό μαρκάρισμα του Κουίντεν Τίμπερ.

Μετά τη λήξη της αναμέτρησης, ο Κλοπ αποκάλυψε ότι αμφότεροι οι ποδοσφαιριστές υποβάλλονταν σε μαγνητική τομογραφία, προκειμένου να διαπιστωθεί η σοβαρότητα των προβλημάτων τους.

Ο Γερμανός τεχνικός εμφανίστηκε συγκρατημένα απαισιόδοξος σχετικά με τη συμμετοχή τους στο επόμενο παιχνίδι, απέναντι στην Ελλάδα.

«Αυτή τη στιγμή και οι δύο κάνουν μαγνητική. Ελπίζω να έχουμε τη διάγνωση απόψε. Προφανώς δεν είναι κάτι ευχάριστο. Ελπίζω να μην είναι κάτι σοβαρό. Πιθανότατα θα είναι εκτός για εμάς, αλλά ελπίζω να μπορέσουν να επιστρέψουν σχετικά γρήγορα», ανέφερε χαρακτηριστικά.