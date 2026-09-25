Ο Βέντατ Μουρίκι ήταν ο άνθρωπος που έκρινε την αναμέτρηση του Κοσόβου με την Ιρλανδία, όμως ο πανηγυρισμός του μετά το γκολ ήταν εκείνος που συγκέντρωσε τα περισσότερα βλέμματα.

Ο επιθετικός της Φενέρμπαχτσε σκόραρε στο 83ο λεπτό και διαμόρφωσε το τελικό 1-0 στην πρεμιέρα του Nations League. Αμέσως μετά το τέρμα του, σήκωσε ένα λευκό μπλουζάκι, στο οποίο υπήρχαν μηνύματα γραμμένα στα αλβανικά, προκαλώντας έντονες συζητήσεις.

Στην μπροστινή πλευρά αναγραφόταν η φράση «Δικαιοσύνη για τους απελευθερωτές», ενώ στην πίσω υπήρχε το μήνυμα «Όχι στο όνομά μου!».

Οι αναφορές αφορούσαν τις πρόσφατες καταδίκες τεσσάρων πρώην ανώτατων στελεχών του UCK από τα Ειδικά Επιμελητήρια του Κοσυφοπεδίου στη Χάγη. Πρόκειται για τους Γιακούπ Κρασνίκι, Χασίμ Θάτσι, Κάντρι Βέσελι και Ρετζέπ Σελίμι, οι οποίοι καταδικάστηκαν για εγκλήματα πολέμου σε ποινές φυλάκισης που κυμαίνονται από 13 έως 25 χρόνια.

“I dedicate the victory to our liberators, the leaders of the UÇK.”



🎙️ Vedat Muriqi for Klan Kosova



🇦🇱🇽🇰❤️ pic.twitter.com/wSXGD6uPSj — Kosovar Talents (@Kosovartalents) September 24, 2026

Ο UCK, αλβανική εθνικιστική παραστρατιωτική οργάνωση που έδρασε κατά τη δεκαετία του 1990, είχε ως στόχο την ανεξαρτησία του Κοσυφοπεδίου από τη Γιουγκοσλαβία.

Μετά το τέλος του αγώνα, ο Μουρίκι αναφέρθηκε ξεκάθαρα στον συμβολισμό του πανηγυρισμού του. Αφιέρωσε τόσο το γκολ όσο και τη νίκη στους τέσσερις καταδικασθέντες, χαρακτηρίζοντάς τους «απελευθερωτές» και «ηγέτες του UCK».

Αγωνιστικά, ο διεθνής επιθετικός στάθηκε στην εικόνα της ομάδας του, υπογραμμίζοντας ότι το Κόσοβο είχε μελετήσει τα αδύνατα σημεία των Ιρλανδών, διατήρησε τον έλεγχο και δημιούργησε αρκετές ευκαιρίες, κυρίως στο πρώτο ημίχρονο.

«Το σημαντικότερο είναι η νίκη», ανέφερε ο Μουρίκι, ευχαριστώντας παράλληλα συμπαίκτες, τεχνικό επιτελείο και φιλάθλους για τη στήριξή τους.