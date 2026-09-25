Ιδανικό ξεκίνημα έκανε η Ελλάδα στη League A του Nations League, καθώς η νίκη με 2-1 απέναντι στη Σερβία στο Βελιγράδι δημιούργησε από νωρίς νέα δεδομένα στον όμιλο.

Την ίδια ώρα, η ισοπαλία 1-1 ανάμεσα στην Ολλανδία και τη Γερμανία κράτησε ανοιχτή τη μάχη για την κορυφή, όμως για τη γαλανόλευκη το σημαντικότερο αποτέλεσμα της πρεμιέρας ήταν ασφαλώς το εκτός έδρας τρίποντο απέναντι σε έναν άμεσο ανταγωνιστή.

Η εικόνα αυτή αποτυπώνεται και στα δεδομένα του Football Meets Data. Μετά την πρώτη αγωνιστική, η Ελλάδα έχει 40,6% πιθανότητες να τερματίσει στην τρίτη θέση, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό για τη Σερβία βρίσκεται στο 19,8%.

Ακόμη μεγαλύτερη είναι η διαφορά στις εκτιμήσεις για την τελευταία θέση του ομίλου. Η Σερβία βρίσκεται πλέον στο 68,9% ως προς την πιθανότητα να ολοκληρώσει τη League A στην τέταρτη θέση. Μάλιστα, σύμφωνα με το Football Meets Data, είναι η ομάδα που είδε μετά την πρεμιέρα να αυξάνεται περισσότερο ο κίνδυνος απευθείας υποβιβασμού στη League B.

Η Ελλάδα κινήθηκε προς την ακριβώς αντίθετη κατεύθυνση. Το ποσοστό που αφορά τον κίνδυνο να βρεθεί μεταξύ των δύο χειρότερων τέταρτων της League A έχει περιοριστεί στο 3,5%. Πρόκειται για τις δύο ομάδες που θα υποβιβαστούν απευθείας στη League B.

Η τρίτη θέση δεν είναι απλώς μια κατάταξη

Για την Ελλάδα, η τρίτη θέση στον όμιλο έχει ιδιαίτερη σημασία. Οι τέσσερις τρίτες ομάδες της League A θα μπουν σε μια ξεχωριστή μεταξύ τους σύγκριση. Οι δύο που θα έχουν την καλύτερη επίδοση θα διατηρήσουν απευθείας τη θέση τους στην κορυφαία κατηγορία, ενώ οι άλλες δύο θα χρειαστεί να διεκδικήσουν την παραμονή τους μέσω playoffs απέναντι σε ομάδες της League B. Υπάρχει, όμως, και ένας ακόμη λόγος που καθιστά κρίσιμη την αποφυγή της τελευταίας θέσης.

Huge away win for Greece 🇬🇷 in Belgrade!



This puts them in a great position to avoid last place and potential direct relegation, and secure Pot 1 in EURO 2028 qualifiers.



Serbia 🇷🇸 now seriously threatened with all that.



🇳🇱 v 🇩🇪 draw keeps both teams in the driving seat for… pic.twitter.com/LaEi1fb589 — Football Meets Data (@fmeetsdata) September 24, 2026

Η θέση που θα καταλάβει η Ελλάδα στον όμιλο συνδέεται και με την πορεία της προς το EURO 2028. Η αποφυγή της τελευταίας θέσης εξασφαλίζει στη γαλανόλευκη παρουσία στο πρώτο γκρουπ δυναμικότητας της κλήρωσης των προκριματικών, γεγονός που αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα ενόψει της επόμενης μεγάλης πρόκλησης.

Ολλανδία και Γερμανία κρατούν τα ηνία στην κορυφή

Στην άλλη πλευρά της βαθμολογίας, Ολλανδία και Γερμανία εξακολουθούν να συγκεντρώνουν τις μεγαλύτερες πιθανότητες για την πρώτη θέση του ομίλου.

Η μεταξύ τους ισοπαλία στην πρεμιέρα δεν έδωσε σαφές προβάδισμα σε καμία από τις δύο. Αμφότερες παραμένουν σε ισχυρή θέση στη διεκδίκηση της κορυφής και της πρόκρισης στα προημιτελικά.

Για την Ελλάδα, ωστόσο, η ουσία βρίσκεται αλλού

Το 2-1 στο Βελιγράδι απέναντι στη Σερβία ήταν ακριβώς το αποτέλεσμα που χρειαζόταν στην πρεμιέρα. Η ομάδα του Ιβάν Γιοβάνοβιτς πήρε ένα πολύτιμο εκτός έδρας τρίποντο απέναντι σε άμεση ανταγωνίστρια, απέκτησε σημαντικό πλεονέκτημα στη μάχη της τρίτης θέσης και ταυτόχρονα απομακρύνθηκε αισθητά από τα σενάρια που οδηγούν στον απευθείας υποβιβασμό.

Το πρόγραμμα και τα αποτελέσματα της Εθνικής Ελλάδας στο Nations League