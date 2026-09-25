Ο Έρλινγκ Χάαλαντ πρόσθεσε ακόμη μία εντυπωσιακή επίδοση στο ενεργητικό του με το εθνόσημο, οδηγώντας τη Νορβηγία στη νίκη με 3-2 επί της Δανίας για την πρεμιέρα του Nations League.

Ο επιθετικός της Μάντσεστερ Σίτι ήταν ο μεγάλος πρωταγωνιστής της αναμέτρησης, καθώς πέτυχε και τα δύο γκολ της ομάδας του, με το δεύτερο μάλιστα να διαμορφώνει το τελικό αποτέλεσμα και να χαρίζει στους Νορβηγούς το τρίποντο.

Ο 25χρονος φορ συνεχίζει έτσι με τον ίδιο εντυπωσιακό ρυθμό και μετά το Μουντιάλ 2026, αποτελώντας σταθερά το σημείο αναφοράς της Νορβηγίας στην επίθεση.

Τα δύο τέρματα απέναντι στους Δανούς είχαν, παράλληλα, ιστορική σημασία. Ο Χάαλαντ έφτασε πλέον τα 64 γκολ σε 56 εμφανίσεις με την εθνική ομάδα και ανέβηκε ακόμη ψηλότερα στον πίνακα των κορυφαίων σκόρερ.

Με αυτή την επίδοση ξεπέρασε δύο σπουδαία ονόματα του παγκόσμιου ποδοσφαίρου, τον Ρονάλντο Ναζάριο και τον Ζλάταν Ιμπραΐμοβιτς, οι οποίοι είχαν σταματήσει στα 62 γκολ με τις εθνικές τους ομάδες.