Ο Ολυμπιακός παραμένει σταθερά παρών στην κορυφαία ευρωπαϊκή διασυλλογική διοργάνωση από το 1992, χωρίς να έχει απουσιάσει ούτε μία σεζόν. Πρόκειται για επίδοση που δεν έχει καταφέρει να διατηρήσει καμία άλλη ομάδα.

Η διοργάνωση άλλαξε ονομασίες και μορφές, από το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα στην Ευρωλίγκα της FIBA και στη συνέχεια στη σημερινή EuroLeague, με τον Ολυμπιακό να αποτελεί σταθερό σημείο αναφοράς. Δέκα παρουσίες σε τελικό, τέσσερις κατακτήσεις και αμέτρητες μεγάλες βραδιές, αλλά και απογοητεύσεις, συνθέτουν την πορεία των Πειραιωτών όλα αυτά τα χρόνια. Η 35η σεζόν θα ολοκληρωθεί τον ερχόμενο Μάιο στο Άμπου Ντάμπι.

Η φετινή αγωνιστική περίοδος έχει, ωστόσο, μια ξεχωριστή συνθήκη. Ο Ολυμπιακός ξεκίνησε ως πρωταθλητής Ευρώπης και ως εκ τούτου βρίσκεται στο στόχαστρο όλων. Η κατάκτηση του τροπαίου πριν από τέσσερις μήνες στο T-Center ανέβασε ακόμη περισσότερο τις απαιτήσεις, με τους «eρυθρόλευκους» να καλούνται πλέον να υπερασπιστούν τον τίτλο που σήκωσε ο Κώστας Παπανικολάου.

Το ζητούμενο είναι ένα επίτευγμα που έχουν καταφέρει από το 1992 και μετά μόνο ο Ολυμπιακός και η Μακάμπι: η διαδοχική κατάκτηση της κορυφής. Οι Πειραιώτες θέλουν να φτάσουν στο back to back, επαναλαμβάνοντας κάτι που είχαν πετύχει και τη διετία 2012-13, σε μια διοργάνωση όπου παραδοσιακά η κατάκτηση του τίτλου δεν ακολουθείται εύκολα από νέα επιτυχία την αμέσως επόμενη χρονιά.

Ντόρσεϊ και Βεζένκοβ έδειξαν από νωρίς τις διαθέσεις τους

Στο παιχνίδι με την Μπασκόνια, ο Ολυμπιακός χρειάστηκε ουσιαστικά μόνο ένα μικρό διάστημα προσαρμογής. Οι γηπεδούχοι ξεκίνησαν με εντυπωσιακή ευστοχία, έχοντας 5/5 τρίποντα, όμως στη συνέχεια οι «ερυθρόλευκοι» πήραν τον έλεγχο.

Η Μπασκόνια δεν διέθετε το απαιτούμενο μέγεθος στη ρακέτα για να αντιμετωπίσει τη γραμμή ψηλών του Ολυμπιακού και όσο περνούσε η ώρα η διαφορά δυναμικότητας γινόταν ολοένα πιο εμφανής.

Πρωταγωνιστές ήταν δύο παίκτες που είχαν ξεχωρίσει και την προηγούμενη σεζόν. Ο Τάιλερ Ντόρσεϊ χρειάστηκε ελάχιστο χρόνο για να βρει ρυθμό και εξελίχθηκε στον πρώτο σκόρερ της αναμέτρησης. Σε σχεδόν 23 λεπτά συμμετοχής σημείωσε 25 πόντους, έχοντας 8/11 σουτ και 5/5 βολές.

Το επιθετικό του ρεπερτόριο ήταν πλούσιο: τρίποντα μετά από ντρίμπλα, εκτέλεση μέσα από σκριν, επιθέσεις προς το καλάθι και φάουλ που κέρδισε με τις διεισδύσεις του.

Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε και ο Σάσα Βεζένκοβ. Παρότι αγωνίστηκε μόλις 19 λεπτά, πρόλαβε να πετύχει 22 πόντους με εξαιρετική αποτελεσματικότητα, έχοντας 8/9 δίποντα και 0/1 τρίποντο. Ο Βούλγαρος φόργουορντ αξιοποίησε με τον καλύτερο τρόπο τα μις-ματς που του παρουσιάστηκαν, κινήθηκε υποδειγματικά χωρίς την μπάλα και βρήκε επανειλημμένα τον δρόμο προς το ζωγραφιστό. Οι εμφανίσεις των δύο παικτών αποτέλεσαν ένα πρώτο δείγμα για το τι μπορεί να ακολουθήσει στη φετινή σεζόν.

Οι νέοι δημιουργοί και ο ρόλος του Μοντέρο

Ο φετινός Ολυμπιακός έχει διαφοροποιηθεί σε σχέση με τον περσινό κορμό και διαθέτει δύο νέα πρόσωπα στον ρόλο των δημιουργών.

Ο Κόντι Μίλερ-ΜακΙντάιρ δείχνει ότι έχει ως πρώτη σκέψη τη δημιουργία. Χρειάζεται ακόμη χρόνο για να προσαρμοστεί πλήρως στο νέο περιβάλλον, όμως η παρουσία του βελτιώνεται από παιχνίδι σε παιχνίδι. Κόντρα στην Μπασκόνια μοίρασε έξι ασίστ.

Στη συνέχεια ανέλαβε δράση ο Γιαν Μοντέρο, ένας παίκτης που ακόμη δεν έχει φτάσει στο απόλυτο επίπεδο αγωνιστικής ετοιμότητας, αλλά ήδη δείχνει στοιχεία της ποιότητάς του. Ο 23χρονος γκαρντ ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με 15 πόντους, 5 ασίστ και 5 ριμπάουντ, έχοντας 4/10 σουτ και 5/6 βολές.

Η ικανότητά του να δημιουργεί, να σκοράρει αλλά και να βοηθά στα ριμπάουντ τον διαφοροποιεί από αρκετούς γκαρντ της EuroLeague. Όσο περνούν οι αγωνιστικές, θα έχει την ευκαιρία να γνωρίσει καλύτερα το παιχνίδι του Ολυμπιακού, ενώ παράλληλα και η ομάδα θα προσαρμόζεται όλο και περισσότερο στα χαρακτηριστικά του.

Η απόκτησή του έγινε με απόλυτη διακριτικότητα από τους Πειραιώτες, οι οποίοι κινήθηκαν πριν εκδηλωθεί έντονο ενδιαφέρον από τις υπόλοιπες μεγάλες ομάδες της διοργάνωσης.

Πολυφωνία και διαχείριση από τον Μπαρτζώκα

Με τη Μπασκόνια να αδυνατεί να βάλει δύσκολα στους ψηλούς του, οι Χολ και Τζόουνς βρήκαν αρκετούς χώρους για να δράσουν. Ο Φουρνιέ είχε το δικό του επιθετικό ξέσπασμα στο δεύτερο δεκάλεπτο, ενώ ο Γουορντ ήταν ο πέμπτος παίκτης του Ολυμπιακού που έφτασε σε διψήφιο αριθμό πόντων.

Η ένταση δεν ήταν στο υψηλότερο επίπεδο σε όλη τη διάρκεια της αναμέτρησης, όμως οι «ερυθρόλευκοι» έφτασαν εύκολα στους 106 πόντους. Ακόμη και με μόλις 2/12 τρίποντα στο δεύτερο ημίχρονο, η διαφορά παρέμεινε μεγάλη, καθώς η Μπασκόνια σταδιακά έχασε την επαφή της με το παιχνίδι. Αν δεν υπήρχαν και ορισμένα τρίποντα του Χάουαρντ, η τελική απόσταση θα μπορούσε να είχε πλησιάσει ακόμη και τους 30 πόντους.

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας είχε την ευκαιρία να δοκιμάσει διαφορετικά σχήματα και να μοιράσει τον χρόνο συμμετοχής. Χρησιμοποίησε για αρκετά λεπτά τρεις κοντούς, ακόμη και με τους Ντόρσεϊ και Φουρνιέ ταυτόχρονα στο παρκέ, ένα δίδυμο που δεν αποτελεί συνηθισμένη επιλογή.

Σε άλλο σημείο του αγώνα, Παπανικολάου και Γουορντ βρέθηκαν μαζί στο παρκέ, με τον αρχηγό του Ολυμπιακού να αγωνίζεται περισσότερο στη θέση «4». Η εξέλιξη αυτή συνδέθηκε και με τα γρήγορα φάουλ του Εντζάι, αλλά και με την ανάγκη να προστατευθεί ο χρόνος του Βεζένκοβ, ο οποίος τελικά έμεινε στα 19 λεπτά.